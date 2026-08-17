ซีวู พาร์ค แรงไม่แผ่วผงาดแชมป์กอล์ฟเยาวชน “ช้างแชมเปี้ยนชิพ 2026

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ “ช้างแชมเปี้ยนชิพ 2026” ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 ณ สนาม เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ชิงชัยรวม 3 วัน 54 หลุม ซึ่งเป็นสนามที่ 4 ของทัวร์นาเม้นท์ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2026” โดยความร่วมมือของบริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เพื่อเฟ้นหายอดนักสวิงเยาวชนเข้าสู่โครงการพัฒนาของ GENZ ต่อไป
การแข่งขันในปีนี้ยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยสนามที่ 1, 4 และ 5 ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) เพื่อให้นักกอล์ฟรุ่น Super GENZ และ Special GENZ ได้สะสมคะแนนอันดับโลก พร้อมทั้งผลการแข่งขันทั้ง 5 สนามตลอดฤดูกาลจะได้รับการบันทึกในระบบ Junior Golf Scoreboard (JGS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการยื่นขอทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ผู้ชนะเลิศรุ่น Super GENZ (ชาย) ซีวู พาร์ค หลังจากโชว์ฟอร์มแจ่มตลอดรายการ จบสกอร์รวมสามวันที่ 7 อันเดอร์พาร์ 209 (66-74-69) คว้าแชมป์สนามนี้ไปครอง ส่วนชนะเลิศรุ่น Super GENZ (หญิง) ตกเป็นของ ขวัญนภัช สวนอินทร์ สกอร์รวมสามวันที่ 9 อันเดอร์พาร์ 207 (68-70-69)
ทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด และ อัศนัย เหมเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะสำหรับสนามนี้
สรุปผลการแข่งขัน ช้างแชมเปี้ยนชิพ 2026 รอบสุดท้าย (16 ส.ค.69) มีดังนี้ รุ่น Super GENZ Boy ที่ 1 ซีวู พาร์ค สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 (66-74-69), ที่ 2 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทอุไร สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 (69-74-67), ที่ 3 วรวิช เจิมพงศ์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 (71-76-67), ที่ 4 ชัยพัฒนา เจนสายกลาง สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 (76-71-67), ที่ 5 ณัฐวีร์ ประทีปเสน สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 (70-74-71)
รุ่น Super GENZ Girl : ที่ 1 ขวัญนภัช สวนอินทร์ สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 (68-70-69), ที่ 2 เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 (70-69-71), ที่ 3 เอริสา บิณฑจิตต์ สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 (72-75-71), ที่ 4 วิชญาดา แรมเมือง สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 (75-74-70), ที่ 5 ลินน์ ชอย สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 (74-72-75)
รุ่น Junior GENZ Boy : ที่ 1 ริวกิ โอซากิ สกอร์รวม อีเวนพาร์ 216 (73-71-72), ที่ 2 ธีรคม นุชวงศ์ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 (73-73-78), ที่ 3 ชียุน ลี สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 (76-78-73), ที่ 4 เสกสิริ ศรีคำก๋อง สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 (76-77-74), ที่ 5 ปรมะ ไชยจารุวณิช สกอร์รวม 18 โอเวอร์พาร์ 234 (81-78-75)
รุ่น Junior GENZ Girl : ที่ 1 แฮดึม โอ สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 206 (70-68-68), ที่ 2 ฮายุล ยุน สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 (70-70-68), ที่ 3 พิมพ์ญาดา นุชนาฎ สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 (74-67-69), ที่ 4 สวรินทร์ สมบูรณ์วิบูลย์ สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (77-73-67), ที่ 5 กีรติกา กมลปราณี สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220 (75-71-74)
รุ่น Special GENZ Boy : ที่ 1 ศิวกร ประทีปเสน สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 (74-70-75), ที่ 2 ชัยภัทร วงเวียน สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 (80-74-73), ที่ 3 พิศิษฐ์ คมกล้า สกอร์รวม 20 โอเวอร์พาร์ 236 (78-80-78), ที่ 4 บุรินกร เลี่ยมเลิศ สกอร์รวม 27 โอเวอร์พาร์ 243 (88-80-75), ที่ 5 ภัทรภัทร สิงห์ถม สกอร์รวม 32 โอเวอร์พาร์ 248 (83-79-86)
รุ่น Special GENZ Girl : ที่ 1 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 (80-75-71), ที่ 2 พิมพ์มาดา นุชนาฎ สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 229 (75-81-73), ที่ 3 ณัชชา ไชยสุทธิเมธีกุล สกอร์รวม 23 โอเวอร์พาร์ 239 (78-81-80)