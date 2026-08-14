"โปรธนกร" นำม้วนเดียวจบ ผงาดแชมป์ สิงห์-เอสเอที ทีดีที หัวหิน

ธนกร ตอสี นำม้วนเดียวจบผงาดแชมป์ไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเทนต์ทัวร์ หลังจบรอบสุดท้าย 1 อันเดอร์พาร์ 71 สามวัน 13 อันเดอร์พาร์ 203 ทิ้งอันดับสองหกสโตรก ในศึกสิงห์-เอสเอที ทีดีที หัวหิน 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ณ รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา
ธนกร ตอสี ซึ่งนำมาตั้งแต่วันแรกและเริ่มวันสุดท้ายด้วยการนำสี่สโตรก จบรอบสุดท้าย 1 อันเดอร์พาร์ 71 สามวัน 13 อันเดอร์พาร์ 203 ทิ้ง สุพคม มีสม ที่ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 หกสโตรก คว้าแชมป์ไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเมนต์ทัวร์ รายการแรกให้ตัวเองพร้อมรับเงินรางวัลไปครอง 100,000 บาท
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นรายการโคแซงชั่นระหว่าง ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ในรายการสิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2569 ณ สนามลำลูกกา กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี