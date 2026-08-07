เปิดเวที ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ" 13-16 ส.ค.ที่เชียงใหม่ ปูทางกอล์ฟเยาวชนไทยสู่เอเจจีเอสหรัฐฯ

การแข่งขัน Thailand Junior Championship - AJGA International Pathway Series 2026 เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ที่ Alpine Golf Resort Chiang Mai ระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค.69 โดยเป็นหนึ่งในรายการ AJGA International Pathway Series ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วโลก พัฒนาฝีมือและสร้างเส้นทางสู่การแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติ มุ่งสร้างเวทีให้นักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้แข่งขันกับนักกีฬาจากต่างประเทศ พร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการแข่งขันและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขัน Thailand Junior Championship - AJGA IPS 2026 ได้รับการบรรจุอยู่ในปฏิทิน AJGA International Pathway Series อย่างเป็นทางการ (AJGA)
งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธี โดยมี ภีม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา รักษาการรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร, ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ - บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ “น้องปาย” ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร ตัวแทนนักกีฬากอล์ฟเยาวชน รวมถึง “น้องริชชี่” กิตติวัฒนะกุล ที่คว้า 2 แชมป์จากการแข่งขัน AJGA ที่อเมริกา (Moon Golf Junior All-Star presented by Auburn-Opelika Tourism และ รายการ AJGA Junior All-Star at Cypress Lakes) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า นี่นับเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ เยาวชนในบ้านเราที่จะสานต่อพัฒนาการด้านกีฬากอล์ฟ และเป็นเวทีสำคัญในการก้าวกระโดดไปสู่การแข่งขันในอนาคต และนับเป็นอีกนโยบายสำคัญของเราในการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้
ภีม นครศรี หัวหน้างานส่วนกองทุนกีฬา รักษาการรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า เรามองเห็นศักยภาพนักกีฬากอล์ฟในบ้านเราว่าสามารถพัฒนาสู้กับนักกอล์ฟในต่างประเทศได้ จึงอยากมองเห็นน้องๆเยาวชนของเราพัฒนาสู่การแข่งขันที่ดีในอนาคต
ดร.ทวีวัฒน์ ทวีผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ - บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หลาย ๆ ภาคส่วน ได้สนับสนุนการแข่งขันรายการนี้ เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเยาวชน เราซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่ 2 มองว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลอื่น ๆ ได้
การแข่งขันรายการนี้นับเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันของเอเจจีเอ ส่วนอินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ ซึ่งเป็นเสมือนการเตรียมตัวสู่เวทีใหญ่ ที่สหรัฐอเมริกา โดยแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 ส.ค.69 พร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการแข่งขันและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา