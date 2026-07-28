กำปั้นสไตล์ไทยผสมคิวบา, ฟุตเวิร์กดี-หมัดชุดเด่น กกท. เชื่อมั่นมีลุ้นถึงทองศึกเอเชียนเกมส์ 2026

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชื่อมั่นกำปั้นทีมชาติไทย จะสร้างผลงานยอดเยี่ยม ได้ลุ้นเหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยมีพัฒนาการยอดเยี่ยม และสไตล์การชกมวยสากลยุคใหม่ ไทยผสมคิวบา ที่ปรับปรุงฟุตเวิร์ก และหมัดชุดจนมีมิติหลากหลาย พร้อมนำความสุขกลับมาให้แฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้ง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความพร้อมและความหวังของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า มวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังสูงสุดของประเทศไทย ที่สร้างผลงานและมอบความสุขให้คนไทยมาโดยตลอดทุกมหกรรมกีฬา และในครั้งนี้ตนยังคงเชื่อมั่นว่ากำปั้นไทยจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอน
“ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ผมมองว่าทีมมวยสากลไทยมีลุ้น มีความหวังเหรียญรางวัลหลายคน โดยเฉพาะประเภทหญิงที่เรามีลุ้นถึงเหรียญทองได้เลย ส่วนประเภทชาย หวังและอยากเห็นนักกีฬาไทยก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองให้ได้เช่นกัน โดยภาพรวมตอนนี้ถือว่ามีนักกีฬาหลายคนที่อยู่ในเกณฑ์ลุ้นเหรียญได้อย่างชัดเจน” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า พัฒนาการและรูปแบบเทคนิคการชกของนักมวยสากลไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัว สไตล์การชกมีการพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะเรื่องของฟุตเวิร์ก และการนำเอาสไตล์การชกแบบคิวบามาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับสไตล์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรัวหมัดทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีแค่หมัด 1-2 แบบเดิม ๆ อีกแล้ว แต่มีหมัดชุดและการออกอาวุธที่หลากหลายให้เห็น ซึ่งการปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับการชกยุคใหม่นี้ ทำให้นักกีฬาหลายคนทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และน่าติดตามอย่างยิ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้