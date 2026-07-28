กกท.-จันทบุรี ประทับใจ ‘แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล’ ปิดฉากอย่างสำเร็จ

ปิดฉากไปท่ามกลางความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว "SAT Sports Tourism Festival 2026" หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยวันแรกเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, น.ส.ศมจรส มิ่งคำเลิศ ที่ปรึกษา กกท. และโฆษก กกท., นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กกท. คณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกีฬา ผู้สนับสนุน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมท่ามกลางความคึกคัก
การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" ประจำปีงบประมาณ 2569 จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม และผู้ประกอบการท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทของการกีฬาในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ กีฬามวยไทยอาชีพ, กีฬาวิ่งมินิมาราธอน และกีฬาบาสเกตบอล 3x3 พร้อมด้วยกีฬาสาธิตประเภทกีฬาเชียร์ ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรม Sports Entertainment Expo เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยว
นอกจากกิจกรรมกีฬาอีกหนึ่งไฮไลต์คือ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังดังอย่าง ลำไย ไหทองคำ, ก้อง ห้วยไร่, พาราด็อกซ์ เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. และจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายสำคัญในการใช้กีฬาขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และรายได้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน การพัฒนากีฬาให้เชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่มุ่งให้กีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพของประชาชนและเยาวชน ตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่และผู้ประกอบการในท้องถิ่น การจัดงานในรูปแบบเทศกาลกีฬา ซึ่งผสานการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเข้ากับกิจกรรม Sports Entertainment Expo จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต
"กกท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการบูรณาการกีฬา และการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไป" ผู้ว่าการ กกท.กล่าว