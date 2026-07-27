กกท. จัดกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" กระตุ้นการท่องเที่ยว ชวนสัมผัสเสน่ห์จันทบุรี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว "SAT Sports Tourism Festival 2026" หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ที่ปรึกษา กกท. และโฆษก กกท. นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค คณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมกีฬา ผู้สนับสนุน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดมหกรรมกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว SAT Sports Tourism Festival 2026 ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการใช้กีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในรูปแบบเทศกาลกีฬา ซึ่งผสานการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเข้ากับกิจกรรม Sports Entertainment Expo ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และต่อยอดสู่การเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต
“กกท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการบูรณาการกีฬาและการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป”
สำหรับการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว "SAT Sports Tourism Festival 2026" หรือ "แซท สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม เฟสติวัล" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 เพื่อช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคม และผู้ประกอบการท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทของการกีฬาในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ พร้อมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต