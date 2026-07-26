JACKSON WANG ได้รับแต่งตั้งเป็น Global Ambassador ทูตกีฬาฟันดาบระดับโลกคนแรก จาก สหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE)

สหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE) มีความยินดีประกาศแต่งตั้ง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ศิลปินระดับโลก นักธุรกิจ และอดีตนักกีฬาฟันดาบเยาวชนโอลิมปิก เป็น Global Ambassador (ทูตระดับโลก) คนแรกขององค์กร
ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง แจ็คสันเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์ชายในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของฮ่องกงในรายการนี้ นอกจากนี้เขายังคว้าแชมป์ระดับประเทศหลายรายการ และเคยรั้งอันดับ 1 ของเอเชียในประเภทเซเบอร์ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี อีกทั้งยังอยู่บนเส้นทางการคัดเลือกสู่โอลิมปิกลอนดอน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะนักกีฬาระดับสูง ก่อนตัดสินใจอุทิศตนให้กับเส้นทางดนตรีอย่างเต็มตัว
ปัจจุบัน แจ็คสันจะทำหน้าที่เป็น Global Ambassador คนแรกในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE) โดยจะเป็นผู้นำในการผลักดันให้กีฬาฟันดาบเป็นที่รู้จักในระดับโลก ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 (LA28) เขาจะเป็นตัวแทนของกีฬาฟันดาบในเวทีนานาชาติ ช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันสำคัญของ FIE และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกตลอดเส้นทางสู่ LA28
บทบาทนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำแหน่งทูตทั่วไป แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างกีฬา วัฒนธรรม ศิลปะ และการสืบทอดแรงบันดาลใจ ด้วยความเชื่อร่วมกันว่ากีฬาฟันดาบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกได้
พิธีลงนามแต่งตั้งแจ็คสันได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ Global Ambassador ระหว่างพิธีลงนามที่ AsiaWorld-Expo ฮ่องกง ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน FIE Senior World Championships 2026 ระหว่างวันที่ 22–30 กรกฎาคม ภายในงานแถลงข่าวที่มีสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้าร่วม แจ็คสันและ อับเดลโมเนียม เอลฮุสเซนี ประธานรักษาการของ FIE ได้ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือครั้งนี้และที่มาของโครงการ
แจ็คสันกล่าวว่า “แม้ว่าสุดท้ายแล้วผมจะเลือกเดินบนเส้นทางสายดนตรี แต่ฟันดาบก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเสมอ ในฐานะ Global Fencing Ambassador ภารกิจของผมคือการนำพลังแบบเดียวกันนี้กลับมาสู่กีฬาฟันดาบ เพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาทุกคนบนเส้นทางสู่ LA28 ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเห็นว่า ไม่ว่าจะเลือกถือดาบเซเบอร์หรือไมโครโฟน คุณก็สามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้”
ภายใต้บทบาทใหม่นี้ แจ็คสันจะร่วมมือกับ FIE ในการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่สำหรับการแข่งขัน ผลิตคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเข้าร่วมงานระดับโลกขององค์กร นอกจากนี้เขายังตั้งเป้าดึงดูดผู้สนับสนุนระดับโลกและคนดังจากหลากหลายวงการ เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของกีฬาฟันดาบ
ด้านประธานรักษาการ เอลฮุสเซนี กล่าวว่า “ข้อตกลงครั้งนี้เป็นความร่วมมือระยะยาวที่เชื่อมโยงกีฬา ดนตรี ความบันเทิง และแฟชั่นเข้าด้วยกัน แจ็คสันมีอิทธิพลอย่างมากในการทำให้คนรุ่นใหม่และแวดวงคนดังทั่วโลกหันมาสนใจกีฬาฟันดาบ การเข้าร่วมของเขาแสดงให้เห็นว่าฟันดาบเป็นกีฬาที่ทันสมัย มีสไตล์ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้”
เอลฮุสเซนี กล่าวต่ออีกว่า “แจ็คสันคือสะพานเชื่อมระหว่างสองยุค เขามีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงกับกีฬาฟันดาบ ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งเติบโตมากับดนตรี แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่กระตือรือร้น ได้รู้จักกีฬาฟันดาบมากขึ้น เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเขาเป็น Global Ambassador และตั้งตารอความร่วมมืออีกมากมายในอนาคต”
ทั้งนี้ แจ็คสัน หวัง คุ้นเคยกับการฝึกซ้อมอย่างหนักมาตั้งแต่เด็ก เขาเกิดในครอบครัวนักกีฬาระดับสูง โดยบิดาเป็นนักฟันดาบที่เคยเข้าร่วมโอลิมปิกถึง 2 สมัย ส่วนมารดาเคยเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติจีน เขาเริ่มฝึกฟันดาบประเภทเซเบอร์ตั้งแต่อายุ 10 ปี และเป็นตัวแทนฮ่องกงในการแข่งขัน Youth Olympic Games 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงคว้าแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติหลายรายการในช่วงวัยรุ่น อีกทั้งยังอยู่ในเส้นทางลุ้นไปแข่งขันโอลิมปิกลอนดอน 2012 พร้อมได้รับทุนการศึกษาด้านกีฬาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอีกด้วย