กรมพลศึกษาจัดประกวดไลน์แดนซ์สร้างสุขภาพมวลชน ประจำปี 2569

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พล.อ.อ.ปรัชญา พรหมบุรมย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดไลน์แดนซ์ (Line Dance) ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ของกรมพลศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงจนเป็นวิถีชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยมี พ.ท.สมานมิตร พัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมพิธี
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย จิตอาสากีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับผลการประกวดไลน์แดนซ์ (Line Dance) มีดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ ทีมเครือข่ายสร้างสุขภาพเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมไลน์แดนซ์อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชมรมรักสุขภาพลานนวมินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
ภาคกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศ ทีม Dance With Friend, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมคุณป้าขาแดนซ์, รองชนะเลิศอันดับ 2 ย่ายายสายย่อ
ภาคกลาง ชนะเลิศ ทีมลานเขียวเฟี้ยวฟ้าวระยองฮิ จังหวัดระยอง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอัฒจันทร์หรรษา ชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 8 ริ้ว Rhythm Move จังหวัดฉะเชิงเทรา