“พิมล” ประธานโอลิมปิคหนุนพาเดลขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานโอลิมปิคไทยยืนยันหนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็น "สมาคมแห่งประเทศไทย"ให้เร็วที่สุด เพื่อโอกาสของนักกีฬาได้ลุยศึกในมหกรรมกีฬาใหญ่ และให้ทันซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซียในปีหน้า ขณะที่นายกฯพาเดลไทย ขอบคุณที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ที่ให้โอกาสเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ ย้ำนักกีฬามีความพร้อมสู้ศึกนี้เต็มที่
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 ที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางศุภลักษณ์ ชัยโรจน์ นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทย ได้นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอบคุณที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ และ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ร่วมด้วย
ทั้งนี้นายกสมาคกีฬาพาเดลไทย ยังได้นำเสนอประวัติ และผลงานของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2019 ที่ก่อตั้งและเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์พาเดลนานาชาติ (FIP) ซึ่งในการนี้ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมในผลงานและความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมเอชียนเกมส์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พาเดลเข้าร่วมเป็นกีฬาชิงเหรียญ ภายใต้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายจากสมาคมฯ เองทั้งหมด โดยมีทางแกรนด์สปอร์ตให้การสนับสนุนเสื้อผ้านักกีฬาสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ โดยการเตรียมนักกีฬาขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมอย่างมาก
ผศ.พิมล กล่าวว่า เนื่องจากพาเดลเป็นกีฬาใหม่ที่ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ และสมาคกีฬาพาเดลไทย ซึ่งตั้งขึ้นมานานแต่ยังรอการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมแห่งประเทศไทย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะสามารถสนับสนุนงบประมาณส่งเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หนึ่งที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จะต้องมาเป็นหน่วยงานที่ส่งนักกีฬาแข่ง เพื่อให้โอกาสนักกีฬาไทยในชนิดกีฬานี้ได้ร่วมแข่งขันพัฒนาฝีมือและสร้างผลงานในระดับนานาชาติ
"ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาพาเดลไทยจะได้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งแรก ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ผมเองก็ได้ยืนยันว่า จะช่วยผลักดันให้มี สมาคมแห่งประเทศไทย ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้นักกีฬาต้องเสียโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะ ซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซียในปีหน้า ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการบรรจุกีฬาพาเดลเข้าไปแล้ว" ผศ. พิมล กล่าว
สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ กีฬาพาเดล จะแข่งขัน 2 รายการคือ ชายคู่ และหญิงคู่ ชิง 2 เหรียญทอง โดยไทยส่งแข่งทั้ง 2 รายการ มีนักกีฬา 4 คน คือ นักกีฬาชาย อรรณพ ราเวอล์, สเตฟาโน มอชโชลา และนักกีฬาหญิง นาตาลี นาคประเสริฐ, ดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง โดยมีโค้ชชาวสเปน มิเกล เมาเลโร่ เบอร์นาล และนางศุภลักษณ์ ชัยโรจน์ เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นในเบื้องต้นที่ 600,000 บาท