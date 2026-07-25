“สเตฟาน” อินฟลูฯลูกหนังสับยับ นักเรียนอิตาลีทำตัวป่วนรถไฟฟ้า เตือนอย่ามองคนไทยใจดีแล้วทำอะไรก็ได้

สเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ อดีตพระเอกดัง ลูกครึ่งไทย-อิตาลี ที่เวลานี้ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟุตบอล และทำเพจวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อ “AntiheroThai” อัดคลิปแสดงความเห็นถึงประเด็นที่วัยรุ่นนักเรียนชาวอิตาลี ที่ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่ผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS จนลุกลามกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์และกลายประเด็นระดับประเทศ
สเตฟาน ได้แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมกับพูดเตือนเป็นภาษาอังกฤษไปถึงชาวต่างชาติที่อาจจะได้ดูคลิปนี้ด้วยว่า “วันนี้มีคนทักผมมาเต็มเลย เxียมากบอกไว้เลย ญาติพี่น้องผมตอนนี้ ไปหาตัวแม่งใหญ่เลย โคตรแค้นเลย ไม่ควรทำอะ ผมบอกเลยว่าใครจะมาเที่ยวเมืองไทยอะ เมืองไทยเป็นเหมือนสวรรค์นะเว้ย ผมเป็นลูกครึ่งไทยนะ คนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลย xึงอยู่เมืองไทย เหมือนอยู่สวรรค์บนโลกอะ”
“ไทยเป็นหนึ่งในชาติบนนโลกที่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะยิ้มแย้ม แบบช่างแxง แบบด่าในใจไป ปล่อยมันไป นั่นมันคือนิสัยของคนไทย แต่xึงอย่าไปทำให้คนไทยโกรธ เพราะพอคนไทยโกรธ จากที่เป็นสวรรค์บนดินแบบเมืองไทย มันจะกลายเป็นนรกบนดินได้เร็วมาก”
“ตำยำกุ้งอร่อยนะ แต่ต้มยำตีนก็อร่อยเหมือนกันนะเว้ย xึงจะคนไทย คนอิตาลี คนอะไรก็ตาม ก็ควรจะมีมารยานให้คนอื่น ไปกินร้านอาหารก็เหมือนกัน ไม่ควรจะพูดดังนู้นนี่ แล้วพอเขาไปเตือนxึงดีๆ ลองคิดดูดิ เวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวอเมริกา เที่ยวยุโรป เรายังให้เกียรติคนบ้านเค้าเลย ก็เพราะเขาเห็นคนไทยใจดีเว้ย เขาก็เลยคิดว่า อ่อ แxงใจดี เราก็เลยไปเหยีบบแxงได้”
ทั้งนี้หลังเรื่องลุกลามบานปลาย บริษัทเอเจนซี่ท่องเที่ยวต้นสังกัดของเด็กกลุ่มนี้ ได้ร่อนหนังสือแถลงการณ์ขออภัยคนไทยอย่างเป็นทางการ โดยชี้แจงว่าเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล
ขณะที่ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ประณามพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้ พร้อมเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ตัวแทนของเด็กกลุ่มนี้ออกมายกมือไหว้กล่าวขอโทษคนไทยต่อหน้าสื่อ
ด้านกระแสในประเทศอิตาลี สื่อใหญ่ในอิตาลีได้นำข่าวนี้ไปรายงานเช่นกัน ซึ่งชาวเน็ตอิตาลีส่วนใหญ่ต่างรุมคอมเมนต์ประณามและอับอายต่อพฤติกรรมของเด็กเยาวชนกลุ่มนี้ โดยไม่มีการเข้าข้างแต่อย่างใด