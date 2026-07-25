ทีมยัดห่วง 3x3 ไทย ลุยแมตช์ใหญ่เอเชียที่จีน ก่อนล่าเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมส่งทีมยัดห่วง 3x3 ชายและหญิงไทย ลุยแมตช์ใหญ่ระดับเอเชีย เก็บคะแนนสะสมโลก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เติมแกร่ง ก่อนไปลุ้นคว้า 2 เหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ทีม ประกอบด้วย ประเภท 5x5 ทีมหญิง, ประเภท 3x3 ทีมชาย และประเภท 3x3 ทีมหญิง
นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดาย ที่เจ้าภาพกำหนด 5x5 ทีมชาย ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไว้ทั้งหมด 12 ทีม ทีมชาติไทย อยู่อันดับที่ 14 ของเอเชีย แม้ว่าทีมชาติซีเรีย อันดับที่ 13 ของเอเชีย จะถอนทีมออกไป แต่ยังไม่เพียงพอที่ทีมไทยจะได้ไปแข่งขันรายการนี้ ส่วน 5x5 ทีมหญิง ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 9-10 ของเอเชีย ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน ซึ่งครั้งนี้ทีมสาวไทยมีการถ่ายเลือดใช้นักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมเพื่อยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้น
“ส่วนประเภท 3x3 ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ได้กำหนดให้ใช้นักกีฬาอายุไม่เกิน 23 ปี เริ่มจากทีมหญิง ซึ่งทีมไทยเคยได้เหรียญทองแดง ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และครั้งนี้ยังมีนักกีฬาจากชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประคองทีม 2 คน และให้โค้ชจากเซอร์เบียเข้ามาทำทีม เชื่อว่าจะช่วยยกระดับผลงานทีมได้ ถือว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญพอสมควร ส่วนทีมชาย มีนักกีฬาจากเอเชียนเกมส์หางโจว 2 คนเช่นกัน มาผสมกับดาวรุ่งที่ดันขึ้นมา ซึ่งหลายคนมีความแข็งแกร่งสามารถสู้กับทีมระดับเอเชียได้สบาย ครั้งนี้เราจึงตั้งเป้าไว้ที่ 2 เหรียญจากประเภทนี้”
นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนท้ายว่า ก่อนเข้าสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งทีม 3x3 ทั้งทีมชายและหญิง เดินทางไปแข่งขันในระดับเอเชีย เดือนสิงหาคม 2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นรายการใหญ่สะสมคะแนนโลก ประมาณ 4-5 สนาม เพื่อให้ทั้ง 2 ทีมได้เก็บคะแนนทำแรงกิ้ง และจะได้เป็นเวทีทดสอบที่สำคัญก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ในเดือนกันยายน 2569 ด้วย