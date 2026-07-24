“บาส-เฟม” ทะลุตัดเชือกขนไก่ไชน่า โอเพ่น “เมย์” ร่วง, “มูนา-อันนา” พ่ายคู่มือ 1 โลก

"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก โชว์ฟอร์มเฉียบ สู้กับ ยูตะ วาตานาเบ้ และ มายา ทากูชิ คู่มือ 26 ของโลก จากญี่ปุ่นสุดระทึกและตื่นเต้น ก่อนเบียดเอาชนะ 2-1 เกม 21-11, 19-21, 21-19 ในการลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ผสม แบดมินตัน ไชน่า โอเพ่น 2026 รายการ ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่เมืองฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรอบรองชนะเลิศ “บาส-เฟม” จะผ่านเข้าไปดวลกับ เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 6 ของโลก จากจีน
ด้านประเภทหญิงคู่ สองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสอาด "อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา คู่มือ 85 ของโลก สู้สุดใจอย่างเต็มที่แล้ว แต่ต้านความแกร่งของ หลิว เชงซู กับ ตัน หนิง คู่มือ 1 ของโลก จากจีน ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 9-21, 8-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก สุดต้าน พ่าย เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลกเจ้าถิ่นไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 21-15, 12-21, 13-21 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 คนสุดท้าย