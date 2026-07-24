บิ๊กไตรกีฬาหอบหลักฐานฟ้องศาลปกครอง ทวงงบกกท.- กองทุนฯ ชี้จัดสรรล่าช้า ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

วิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมไตรกีฬาฯ เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอให้ "กกท.-กองทุนกีฬาฯ" เปิดเผยเอกสารข้อมูล การนำเงินงบประมาณกว่า 4,800 ล้านบาท ไปใช้จ่าย ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา หลังสมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2569 ที่สำนักงานศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ นายวิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง ในมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้ที่ถูกยื่นคำฟ้องครั้งนี้คือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.ก้องศักดิ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)
ภายหลังการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ดร.วิจิตร สิทธินาวิน เปิดเผยว่า วันนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ผู้ถูกฟ้องที่ 1 คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.ก้องศักดิ ยอดมณี เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 2 และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 3 ในกรณีที่พวกเราคือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาคมไตรกีฬาฯ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี และเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่มายื่นฟ้องครั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในปี 2568 และ 2569 ได้นำเงินที่มีการจัดเก็บมาปีละ 4,800 ล้านบาท เอาไปทำอะไรบ้าง ขอให้ส่งสำเนาเอกสารตาม พรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2540 ให้ตนเอง เพื่อทำการตรวจสอบว่าได้นำเงินไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 7 ข้อ ในมาตรา 42 (1-7) หรือไม่ เราจะทำการตรวจสอบ ถ้ามีรายการใดที่นำไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์นั่นก็คือผิดกฎหมายแล้ว
"เราจะต้องตรวจสอบก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวหาว่าใครทุจริตอะไร เพียงแต่ต้องการเอกสาร ข้อมูลว่าเงิน 4,800 ล้านบาท คุณเอาไปใช้อะไร โดยทางกฎหมายแล้วเราจำเป็นต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าคุณใช้อำนาจและหน้าที่ไปยังไงบ้าง มีการสนับสนุนเกื้อกูลต่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่ กองทุนฯ ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะสนับสนุนกีฬาของชาติ แค่ไหน เพียงใด"
ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้ กกท. และกองทุนฯ อ้างว่าไม่มีเงินพอ เช่น การจัดส่งนักกีฬาไปเอเชียนเกมส์, ยูธโอลิมปิกเกมส์ หรือแม้แต่ซีเกมส์ครั้งหน้า ที่มาเลเซีย ไม่มีเงิน เงินไม่พอ ซึ่งสมัยก่อนได้ 2,200 ล้าน ทุกชนิดกีฬาในการทำกิจกรรมกีฬา ก็ยังพอๆ ถูๆ ไถๆ กันไปได้ แต่ตอนนี้มีตั้ง 4,800 ล้านบาท แต่ให้มาแค่ 1,300 ล้านบาท แล้วเงินที่เหลือเอาไปทำอะไร นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วทุกวันนี้ตั้งแต่จัดซีเกมส์มา มีเงินค้างจ่าย ไม่จ่ายให้สมาคมต่าง ๆ มากมาย 67-68 และ 69 คิดดูผู้ฝึกสอนยังไม่ได้รับเงิน ได้มาก็กระปิดกระปอย แล้วยังมีเงินอื่น ๆ อีก บอกว่าไม่มีเงิน อันนี้คือสิ่งที่พวกเราสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงต้องมาฟ้องศาล เพื่อขอให้สั่งเปิดเผยข้อมูล ว่างบประมาณ 4,800 ล้าน คุณเอาไปทำอะไร นี่คือเป้าหมายในวันนี้ แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าในเอกสารจะเป็นอย่างไร ผมก็ต้องมาพึ่งบารมีศาล เพราะโดยทั่วไปแล้วพวกเราก็ร้องแรกแหกกระเชอกันมาหลายปีแล้วเขาก็เฉยแล้วเขาก็ไม่นำพา
"จากนี้ศาลจะส่งหมายให้ทางผู้ที่ถูกฟ้อง เพื่อแก้คำให้การ ซึ่งเมื่อมีการแก้คำให้การแล้วผมก็จะทำคำโต้แย้งกลับไป จากนั้นศาลก็จะนำไปสู่การพิจารณา ตอนนี้มันกระทบกันไปหมดทุกชนิดกีฬาได้รับความเดือดร้อน อยากเรียนให้ทราบว่าทุกวันนี้ทุกกีฬาเบิกเบี้ยเลี้ยงมาให้แค่ 2 เดือน เงินผู้ฝึกสอนให้มาแค่ 2 เดือน 3 เดือน แล้วนี่ผ่านมา 6-7 เดือน จนจะแข่งแล้ว เงินยังติดขัด ปัญหาคือกองทุนฯ สร้างกฎกติกา เหมือนกับสร้างรั้วสร้างกำแพง ให้สมาคมกีฬาเข้าถึงเงินยากมาก ใช้เวลานาน แล้วก็ให้น้อยด้วย เวลาเบิกก็ยุ่งยาก ใช้เวลานาน มีเงื่อนไขสารพัด ทำให้สมาคมต่าง ๆ เข้าถึงได้ยาก มันก็เลยกระทบกันไปหมด"
นายกไตรกีฬา กล่าวอีกว่า สิ่งที่สมาคมกีฬาต้องการคือ 1 ต้องเป็นธรรมตามสมควร ตามความจำเป็น เพราะแต่ละชนิดกีฬา มีความยากง่ายไม่เท่ากัน ใช้เงินไม่เท่ากัน เราไม่ได้ต้องการให้ได้เท่ากันหรอก แต่ว่าให้ขอมันเป็นธรรมตามความเหมาะสม และความจำเป็น และอย่าให้ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพราะมันทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าเพราะแต่ละเดือนต้องเขียนเอกสารเป็นปึก จนเป็นดินพอกหางหมูมาจนทุกวันนี้
"ระบบการทำงานทุกวันนี้ถ้ามีการนำ AI เข้ามาช่วยมันก็ควรจะเร็ว แต่นี่กลับช้ากว่าด้วยซ้ำ ผมว่ามันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมามากมายต่างหาก อย่างที่ผมเรียนไว้ว่ามันเป็นเหมือนการสร้างกำแพง หลายขั้นหลายตอน สลับซับซ้อนและยากต่อการเข้าถึง" ดร.วิจิตร กล่าวทิ้งท้าย