โปโลน้ำสาวไทย ล้ม ญี่ปุ่น 17-13 ได้เหรียญเงินเอเชียนเอจกรุ๊ป

สาวโปโลน้ำไทย โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเอาชนะ ญี่ปุ่น 17-13 จบอันดับ 2 ของตารางคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอจกรุ๊ปมาครอง ด้าน “สืบ ชัยยะ” ประธานฝ่ายมั่นใจในเอเชียนเกมส์ 2026 ติด 1-3 มีเหรียญแน่นอน ขณะที่ “มักซิม” เฮดโค้ชทีมชาติไทย ชี้ ต้องพัฒนาอีกในทุกๆด้านก่อนเอเชียนเกมส์
การแข่งขันโปโลน้ำรายการ เอเชียนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิง โดยทีมสาวไทยใช้ผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ถึง 9 คน พบกับ ทีมชาติญี่ปุ่น ที่เป็นชุดเตรียมเอเชียนเกมส์เช่นกัน โดยทั้ง 2 ทีมมีสถิติชนะ 4 แพ้ 1 เท่ากัน ส่วนจีนชนะรวด 6 นัดคว้าเหรียญทองไปแล้ว ทำให้แมตช์นี้ระหว่าง ไทย กับ ญี่ปุ่น ใครชนะจะได้เหรียญเงิน ส่วนทีมแพ้ได้เหรียญทองแดง
เกมนี้สาวไทยเล่นด้วยความระมัดระวังออกนำไปก่อน 7-3 จากนั้นสาวไทยเดินเกมบุกใส่ต่อเนื่องทำให้จบควอเตอร์สองไทยนำห่าง 10-4 กลับมาในควอเตอร์สาม ญี่ปุ่น พยายามไล่แต้มขึ้นมาเป็น 9-12 ทำให้ควอเตอร์สุดท้าย มักซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชชาวอิสราเอลต้องแก้เกมด่วน แล้วก็เป็นผลเมื่อทีมสาวไทย เน้นแพ็กเกมแล้วสวนกลับด้วยการโยนบอลยาว บวกกับความยอดเยี่ยมของ “น้องแอม” ภัณฑิลา อาสายุทธ์ ผู้รักษาประตูไทย ดีกรี MVP ลีกอิสราเอล ที่ออกแรงเซฟลูกยากๆหลายครั้ง และ “น้องการ์ตูน” ปารณีย์ โชติโรจนอนันต์ ที่โชว์ลูกยิงหยอดๆ จนเอาชนะ ญี่ปุ่น ไปอย่างสุดมันส์ 17-13 คว้าเหรียญเงินไปครอง
หลังเกม มักซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย เปิดเผยว่า เป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากในรุ่นเยาวชน ส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดัน จึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดี และก็จะพัฒนาทีมต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งควอเตอร์สุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมนี้ เราเล่นได้ดีมีเกมรับที่เหนียวแน่น แต่ว่าในเอเชียนเกมส์จะต้องพัฒนาในทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้
ด้าน นายสืบ ชัยยะ ประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ทีมหญิงไทยเอาชนะญี่ปุ่นแล้วคว้าเหรียญเงินเอเชียนเอจกรุ๊ปได้นั้น ได้สร้างความมั่นใจให้กับทีม เพราะนักกีฬาเขาเราเป็นชุดเอเชียนเกมส์ เป้าหมายที่เราตั้งไว้คือ 1 ใน 3 มีโอกาสทำได้อย่างแน่นอน