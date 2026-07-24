ยัดห่วงนานาชาติ ไอวายบีซี 2026 เปิดสนามยิ่งใหญ่ 89 ทีม ประเดิมชัยสุดมันส์

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ บาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ ไอวายบีซี 2026 ปีที่ 4 มี 89 ทีม จาก 12 ประเทศ 1 ดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา และ 2 เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 14 ชาติ เข้าร่วมชิงชัย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2026) อินเตอร์เนชั่นแนล ยูธ บาสเกตบอลทำแชมเปี้ยนชิพ 2026 – ไอวายบีซี 2026 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ ที่ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขต
มีนบุรี (RIS Ruamrudee International School – Minburi Campus)
ในงานมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมึ อภิญญา มีสามเสน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา (ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษา), ชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน, มานิต วรรธนะสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี
นอกจากนี้ ยังมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา สถานศึกษา ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางการแสดงที่สะท้อนถึงพลังของเยาวชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณแห่งกีฬา
พิธีเปิดการแข่งขัน เต็มไปด้วย บรรยากาศ แห่งมิตรภาพ ความคึกคัก และความประทับใจของนักกีฬาเยาวชนจากทั่วโลก
ปีนี้ ไอวายบีซี 2026 สร้างสถิติการตอบรับอย่างยอดเยี่ยม ด้วยทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 89 ทีม จาก 12 ประเทศ 1 ดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา และ 2 เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ กวม (สหรัฐอเมริกา), เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เนปาล, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, มาเก๊า (สาธารณรัฐประชาชนจีน), มาเลเซีย, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
ชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน กล่าวว่า ไอวายบีซี จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชน ควบคู่กับ การสร้างมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พร้อมระบุว่าในปีนี้มีทีมเข้าร่วมถึง 89 ทีม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยและการเติบโต อย่างต่อเนื่องของรายการ
สิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา (ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษา) กล่าวว่า กรมพลศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทำให้เวทีไอวายบีซี เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
ด้าน อภิญญา มีสามเสน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ไอวายบีซี 2026 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลก และสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดน พร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
นี่คือความภาคภูมิใจของรายการที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วยพระราชทานสำหรับทีมชนะเลิศประเภทชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของการแข่งขัน
ด้าน มานิต วรรธนะสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันระดับนานาชาติในช่วงวัยเยาวชนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานักกีฬา ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความพร้อมสู่การเป็นนักกีฬาระดับสูงในอนาคต เชื่อมั่นว่า ไอวายบีซีจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการยกระดับบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล
ขณะที่ บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี กล่าวว่า ทางโรงเรียนพร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาจากนานาประเทศ และทางโรงเรียนมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมให้การต้อนรับนักกีฬาและคณะจากทุกประเทศอย่างอบอุ่น เชื่อว่ากีฬาและการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างทั้งประสบการณ์ มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน
การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2026 – IYBC 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2569 ที่ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี และ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา แผนกสวิส โดยมีทีม เข้าร่วมการแข่งขันรวม 89 ทีม จาก 12 ประเทศ 1 ดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา และ 2 เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย
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