“ธันย์ปวัฒน์” ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายชิงผู้ว่ากกท.

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการ กกท. โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 กกท. โทรศัพท์ 0-2186-7111 ต่อ 1217 หรือ 7950 ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กกท. hrm@sat.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น. นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้มายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงผู้ว่าการ กกท. เป็นลำดับที่ 3 ต่อจาก นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย และ ดร.สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ หรือที่รู้จักกันในนาม "วิทย์ กวนอิม" หรือ "เสี่ยวิทย์ กวนอิมบางรัก" นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรัก ที่มายื่นใบสมัครไปก่อนหน้านี้