D-Sports Stadium คิกออฟแลนด์มาร์ก Sportainment แห่งใหม่ เปิดสาขา 2 เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์

หากในอดีต "สนามกีฬา" คือพื้นที่ของนักกีฬา และ "สวนสนุก" คือพื้นที่แห่งความบันเทิง วันนี้ทั้งสองโลกกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวคิด Sportainment (Sports + Entertainment) ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก โดยล่าสุด บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด ผู้ให้บริการ D-Sports Stadium ได้คิกออฟการเติบโตครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 2 ในประเทศไทย และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นกีฬาให้กลายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสนุกได้ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "Share Fun, Find New"
ไฮไลท์ของงานเปิดตัวได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาและแฟนคลับ เมื่อ หล่งลี - หล่งซื่อ ลี นักแสดงหนุ่มมากความสามารถและนักกีฬา "มวยไทย" มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดมุมมองการออกกำลังกาย พร้อมชวนทุกคนสัมผัสประสบการณ์การเล่นกีฬาในรูปแบบใหม่อย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมในโซนต่างๆ ของ D-Sports Stadium สาขาใหม่ล่าสุด
D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ถูกออกแบบให้เป็น Sportainment Destination ที่รวมกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ไว้ในพื้นที่เดียว โดยแบ่งออกเป็น 6 โซนหลัก พร้อมกิจกรรมมากกว่า 30 ประเภท ครอบคลุมทั้งผู้เล่นมือใหม่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ไปจนถึงสายแอ็กทีฟที่ต้องการความท้าทาย อาทิ AR Sports (HADO) กีฬา AR ที่เปิดประสบการณ์การแข่งขันเสมือนจริง, Baseball & Pitching สนามฝึกตีและขว้างลูกมาตรฐานญี่ปุ่น, Rock Climbing สำหรับผู้เล่นทุกระดับ, Sports Courts สนามมาตรฐาน Badminton, Pickleball และ Basketball 3x3, Sports Arcade และ Interactive Games และ Kid Zone, Party Room, Karaoke และ Entertainment Zone ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาให้ทุกคนสามารถสนุกกับกีฬาได้ แม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
นายฮิโรชิ ทานากะ (Mr. Hiroshi Tanaka) กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด กล่าวว่า “การเปิด D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนา Sportainment ในประเทศไทย โดยเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเราต้องการให้ที่นี่เป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกาย แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้เวลาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่สนุก เข้าถึงง่าย และสร้างประสบการณ์ใหม่ในทุกครั้งที่มาเยือน ผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเล่นกีฬาแบบใหม่ ที่รวบรวมกิจกรรมมากกว่า 30 ประเภทไว้ในพื้นที่เดียว ตั้งแต่กีฬาแบบดั้งเดิมไปจนถึงเทคโนโลยี AR Sports เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นพบกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ และสนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในแบบของตัวเอง"
ด้าน หล่งลี - หล่งซื่อ ลี นักแสดงชื่อดังและนักกีฬามวยไทย กล่าวว่า “ผมเชื่อว่ากีฬาเปลี่ยนคนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ วินัย หรือความมั่นใจ แต่หลายคนอาจรู้สึกว่าการเริ่มต้นเล่นกีฬาเป็นเรื่องยาก พอได้มาลองเล่นกิจกรรมที่ D-Sports Stadium ผมรู้สึกว่าที่นี่ทำให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น ทุกกิจกรรมเล่นได้จริง ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สนุกได้ จึงอยากชวนทุกคนออกมาลอง เพราะบางครั้งการได้ขยับร่างกาย ได้หัวเราะกับเพื่อนหรือครอบครัว ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี และผมเชื่อว่าที่นี่จะทำให้หลายคนตกหลุมรักการเล่นกีฬาเหมือนผมครับ”
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองสัมผัสประสบการณ์ Sportainment ด้วยตัวเอง D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ จัดแคมเปญฉลองเปิดสาขาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569 นี้ ประกอบด้วยโปรเหมาวัน เล่นได้ทั้งวันทุกวัน ในราคาเพียง 600 บาท, โปรวันหยุด ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เล่นทั่วไปและนักเรียน รับฟรี! น้ำดื่ม Refill มูลค่า 69 บาท, โปรวันธรรมดา มากับเพื่อนหรือยกแก๊ง 4 คน จ่ายเพียง 990 บาท, โปร Golden Hour ทุกวันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดให้บริการ ลดเหลือเพียง 100 บาท และโปรวันเกิด สำหรับผู้ที่มาใช้บริการภายในเดือนเกิดของตนเอง รับส่วนลดทันที 50% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
นอกจากนี้ D-Sports Stadium ยังเปิดรับการจองแบบกลุ่มและองค์กร สำหรับบริษัท โรงเรียน และหน่วยงานที่ต้องการเหมาปิดสนามเพื่อจัดกิจกรรมโดยเฉพาะ ทั้งกีฬาสีบริษัท กิจกรรม Team Building งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี หรือการแข่งขันภายในองค์กร โดยทีมงานพร้อมออกแบบแพ็กเกจกิจกรรมให้เหมาะกับจำนวนผู้เข้าร่วมและงบประมาณของแต่ละองค์กร ผู้สนใจสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายขายองค์กรได้ที่เบอร์ 092-2815-301 หรือ LINE Official Account : @dsports
การเปิดตัว D-Sports Stadium สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ไม่เพียงเป็นการเปิดสาขาใหม่ของ D-Sports Stadium แต่ยังสะท้อนการเติบโตของกระแส Sportainment ที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้ "กีฬา" กลายเป็นกิจกรรมแห่งการใช้เวลาร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ และการค้นพบประสบการณ์ใหม่
โดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ณ D-Sports Stadium ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ภายใต้แนวคิด "Share Fun, Find New" เพื่อชวนทุกคนออกมาสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ที่ทำให้การเล่นกีฬาสนุกกว่าที่เคย และค้นพบมิติใหม่ของ