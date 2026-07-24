ศึกเข่าชนเข่า! กาลครั้งหนึ่ง ดวล ยอดเทวินทร์

ศึกจิตรเมืองนนท์ศุกร์นี้ กาลครั้งหนึ่ง ดวลมวยเข่า ยอดเทวินทร์ พิกัด 154 ปอนด์ ทรู วิชั่นส์ ถ่ายทอดสด
ความเคลื่อนไหวของวงการมวยไทยสุดสัปดาห์นี้ โฟกัสทะลุสังเวียนไปที่ศึกจิตรเมืองนนท์ ประจำวันศุกร์ที่ 24กรกฎาคม ณ เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ อตก.สาม จังหวัดนนทบุรี ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การโคจรมาปะทะกันของสองยอดมวยสายเข่าในพิกัดหนึ่ง 154 ปอนด์ ทางด้านมุมแดง กาลครั้งหนึ่ง สท.เชษฐ์บ้านเขว้า ยอดมวยวัย 24 ปีจากชัยภูมิ พกส่วนสูง 180 เซนติเมตรขึ้นเวทีพร้อมสไตล์การชกดุดัน มีทีเด็ดอยู่ที่การล็อกรัดตีเหนียวแน่น แทงยัดไส้ และมีศอกสวนสุดอันตราย แม้ฟอร์มช่วงหลังจะมีสะดุดแพ้คะแนนมาสองไฟต์ติด แต่ประสบการณ์บนสังเวียนผ้าใบกว่าร้อยไฟต์ยังถือเป็นอาวุธหนักที่คู่ต่อกรจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด
ขณะที่มุมน้ำเงิน ยอดเทวินทร์ ข้าวเกรียบปากหม้อเขาวัง มวยเปิดเกมชนที่พกความดุดันมาเต็มพิกัด มีอาวุธนำหนักหน่วงทั้งสาดแข้งและต่อยหมัด ก่อนพุ่งเข้าคว้าคอแทงเข่ายัดไส้รุนแรง พกความมั่นใจจากชัยชนะเหนือ หลิว เหวินเจี๋ย และ ก้องนภา ศรีมงคล ในไฟต์ที่ผ่านมา เกมการชกครั้งนี้กูรูมวยต่างฟันธงว่าจะเป็นการดวลเข่าชนเข่าที่ต้องวัดใจกันถึงฎีกา กาลครั้งหนึ่งจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างและจังหวะฝีมือลูกเก๋า ส่วนยอดเทวินทร์พร้อมใช้ความสดและพละกำลังช่วงปลายบดขยี้ แฟนมวยตู้ทั่วประเทศต้องรอชมว่าท้ายที่สุดแล้วความเก๋าหรือความสดจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือในไฟต์สุดเดือดคืนวันศุกร์นี้
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