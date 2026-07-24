PUMA ประเทศไทย จัดงานเปิดตัวรองเท้าวิ่งไร้แผ่นคาร์บอนรุ่นแรกของตระกูล DEVIATE พร้อมกิจกรรมวิ่งทดสอบรองเท้า

PUMA ประเทศไทย จัดงาน “DEVIATE PURE: PURELY FAST” ในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉัยงใต้ เปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด “PUMA DEVIATE PURE NITRO™” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร PUMA นำโดย Sanjay Roy, Managing Director, PUMA SEA & Oceania พร้อมด้วยนักกีฬา PUMA เดี่ยว-สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล และสองแขกรับเชิญพิเศษ เจเลอร์-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ เดียร์น่า ฟลีโป ร่วมสัมผัสความเร็วครั้งใหม่ ณ NIC Factory เจริญกรุง 74
“PUMA DEVIATE PURE NITRO™” รองเท้าวิ่งไร้แผ่นคาร์บอนคู่แรกจากตระกูล DEVIATE ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การวิ่งที่เป็นธรรมชาติ ผสานความนุ่ม เบา และตอบสนองได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยีโฟมผสานไนโตรเจน NITROFOAM™ ช่วยรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคืนพลังในทุกย่างก้าว ตัวรองเท้ามาพร้อมอัปเปอร์ผ้าตาข่ายถักขึ้นรูปที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 30% ช่วยเพิ่มการระบายอากาศและโอบรับเท้าได้อย่างกระชับ ขณะที่พื้นรองเท้าชั้นนอก PUMAGRIP ผลิตจากยางคอมพาวด์ประสิทธิภาพสูง ให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมบนหลากหลายพื้นผิว เสริมความมั่นคงและความมั่นใจในทุกจังหวะการวิ่ง ด้วยน้ำหนักที่เบา ความยืดหยุ่นที่เป็นธรรมชาติ และการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม DEVIATE PURE NITRO™ จึงเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการพัฒนาความเร็ว โดยเฉพาะสายสปีดที่มองหารองเท้าสำหรับการซ้อมในทุกวัน พร้อมยกระดับทุกการวิ่งให้เร็วขึ้นอย่างมั่นใจ
ภายในงาน ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้า PUMA DEVIATE PURE NITRO™ ผ่านลู่วิ่งอินดอร์ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสความเร็วและการตอบสนองของรองเท้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อนออกไปสัมผัสประสบการณ์วิ่งจริงบนเส้นทางถนนเจริญกรุง ระยะทาง 3 กิโลเมตร นำทีมโดยนักกีฬา PUMA ได้แก่ เดี่ยว-สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, เอิร์ธ ออสการ์, ฝ้าย-สิริรัตน์ ชัยวัฒนกุลกิจ และซอ- ธนัท วิจิตรสุนทร
รองเท้าวิ่ง “PUMA DEVIATE PURE NITRO™” มีน้ำหนัก 220 กรัม (ไซส์ 8UK) ความสูงพื้นรองเท้า 38/30 มม. และดรอป 8 มม. เหมาะสำหรับสายสปีดสวมใส่เพื่อการซ้อมได้ทุกวัน ตั้งแต่ระยะทาง 5 - 15 กิโลเมตร วางจำหน่ายแล้ววันนี้ทาง PUMA.com, ร้าน PUMA และร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ มีให้เลือก 4 สี สำหรับรุ่นผู้ชาย และ 3 สี สำหรับรุ่นผู้หญิง จำหน่าย ในราคา 5,400 บาท
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