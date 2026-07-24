AIS PLAY ปล่อยแพ็กใหม่ “PLAY ALL” เหมาดูกีฬาครบ จ่าย 199 บาท ต่อเดือน

AIS PLAY ตอกย้ำความเป็นที่สุดด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งและศูนย์รวมความบันเทิงเบอร์ 1 ของประเทศไทย เดินหน้าขนทัพคอนเทนต์ระดับโลก ทั้งรายการบันเทิงและแมตช์กีฬาสุดยิ่งใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ “PLAY ALL” ภายใต้คอนเซปต์ “All-in-One Sports and Entertainment Experience” ยกระดับประสบการณ์รับชมกีฬาระดับโลก ทั้งฟุตบอลบุนเดสลีกา, บาสเกตบอล NBA, อเมริกันฟุตบอล NFL, เทนนิส ATP และทัวร์นาเมนต์กอล์ฟระดับโลก LPGA Tour, PGA Tour และ DP World Tour พร้อมเอาใจแฟนฟุตบอลด้วยคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 2 สโมสรระดับตำนาน ได้แก่ MUTV จากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่รวมคอนเทนต์พิเศษและการแข่งขันช่วงปรีซีซัน และ Real Madrid TV จากเรอัล มาดริด รวมถึงช่องกีฬา Premier Sports ตลอดจนร่วมเชียร์กองทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 แบบใกล้ชิดติดขอบสนาม ส่งตรงจากเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพันธมิตรระดับโลก AIS PLAY พร้อมยกระดับความบันเทิงไปอีกขั้น มอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทยทุกคน ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อชีวิต สนุกครบทุกความต้องการ” บนศักยภาพของเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านอัจฉริยะ ผ่านแพ็กเกจ PLAY ALL ที่ออกแบบมาเพื่อให้รับชมได้อย่างไร้รอยต่อ ครบจบในแพ็กเกจเดียว ทั้งกีฬาและความบันเทิงจากพันธมิตรชั้นนำ ในราคาเพียง 199 บาทต่อเดือน พร้อมทลายข้อจำกัดด้านราคา ให้คนไทยเข้าถึงคอนเทนต์ระดับโลกได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดสด รีรัน และไฮไลต์รายการสำคัญ แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มคอนเทนต์กีฬา
• ฟุตบอลระดับโลก & คลับทีวี: ฟุตบอลบุนเดสลีกา และ บุนเดสลีกา 2 พร้อมช่องเอ็กซ์คลูซีฟ MUTV รับชมช่วงปรีซีซั่นได้ทันที และ Real Madrid TV
• กอล์ฟระดับโลก: รับชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพชาย-หญิงชั้นนำระดับโลก ได้แก่ LPGA Tour, PGA Tour และ DP World Tour
• บาสเกตบอล: ชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA, WNBA
• อเมริกันฟุตบอล: ชมศึก "คนชนคน" อเมริกันฟุตบอล NFL ตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่น, ฤดูกาลปกติ, รอบเพลย์ออฟ จนถึงศึก “ซูเปอร์โบวล์”
• เทนนิสระดับโลก: ถ่ายทอดสดและย้อนหลังการแข่งขันเทนนิสชาย ATP Tour รวม 59 รายการตลอดปี (ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Next Gen ATP Finals และ ATP Finals)
• มวยไทย: 5 รายการใหญ่จากเวทีราชดำเนิน ได้แก่ RWS, ศึกมวยไทยพลังใหม่, ศึกเพชรยินดี, RKO และศึกเกียรติเพชร
• ฟุตบอลไทย: ลีกฟุตบอลอาชีพไทยครบทุกระดับ ได้แก่ ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3, ช้าง เอฟเอ คัพ, เมืองไทย ลีกคัพ, PEA U21 ยังสเตอร์ลีก, ไทยวีเมนส์ลีก 1
• มหกรรมกีฬาระดับเอเชีย: Asian Games 2026 เชียร์ทัพนักกีฬาไทยแบบติดขอบจอ ถ่ายทอดสดตรงจากเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น (19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569)
กลุ่มคอนเทนต์ความบันเทิง
• ช่องพรีเมียมทีวีระดับโลกมากถึง 24 ช่อง ครอบคลุมภาพยนตร์ ซีรีส์ วาไรตี้ สารคดี ข่าวสาร และความบันเทิงสำหรับเด็ก อาทิ Warner TV, Rock Action, Eurosport, W Sport, Premier Sports (Rugby), Discovery, Food Network, Asian Hits, Cartoon Network, Cartoonito, Nickelodeon, CNN, BBC News, Fox News, Fox Business, Bloomberg และอีกมากมาย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIS PLAY ที่ต้องการเข้าถึงฐานลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มแฟนกีฬา ไปจนถึงกลุ่มครอบครัวที่มองหาศูนย์รวมความบันเทิงที่มีความคุ้มค่าสูงสุด ด้วยจุดแข็งด้านความหลากหลายของคอนเทนต์และโครงสร้างราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกแพ็กเกจ PLAY ALL ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อรับชมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงอย่างจุใจผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน AIS PLAY (มือถือ/แท็บเล็ต), AIS PLAYBOX, เว็บไซต์ https://aisplay.ais.th (เฉพาะบน PC), Android TV, Samsung Smart TV , LG Smart TV และ Apple TV
รายละเอียดแพ็กเกจ PLAY ALL ดังนี้:
1. ลูกค้า AIS มือถือ และ เน็ตบ้าน : รับสิทธิ์ราคาพิเศษ รายเดือนเพียง 199 บาท/เดือน นาน 12 เดือน (จากปกติ 299 บาท/เดือน) สมัครง่ายๆ เพียงกด *898 โทรออก หรือแบบรายปี 1,999 บาท/ปี (จากปกติ 2,999 บาท/ปี) สมัครง่ายๆ เพียงกด *898*1 โทรออก รับชมความคมชัดระดับ Full HD (1080p) ได้ 1 อุปกรณ์
2. ลูกค้าทั่วไป : สมัครแพ็กเกจรายเดือน ราคา 299 บาท/เดือน หรือแบบรายปี 2,999 บาท/ปี รับชมความคมชัดระดับ Full HD (1080p) ได้ 1 อุปกรณ์ สมัครที่ www.ais.th/playall
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