ดร.สุวรรณา เป็นผู้จัดการทีมไอซ์ฮอกกี้หญิงลุยศึกซีเกมส์ 2027

หลังจากที่ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย โดยมี ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม ได้แต่งตั้ง "ดร.เก๋" ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยประเภททีมชายตั้งแต่ชุดเยาวชน ยู-18, ยู-20 และทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และ ซีเกมส์ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซีย ในปี 2027
ล่าสุดทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการลงลายเซ็น ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม แต่งตั้ง ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซีย
โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการ การเตรียมนักกีฬา และการส่งนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2570 ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทีมชาติไทย (ทีมหญิง) เพิ่มเติม โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
1. บริหารและควบคุมดูแล การฝึกซ้อมและการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย (ทีมหญิง) ให้เป็นไปตามแผนงานของสมาคมฯ
2. อำนวยความสะดวกและประสานงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ในนามทีมชาติไทย
3. ดูแลสวัสดิการ ความเป็นอยู่ และระเบียบวินัย ของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมหญิง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บตัวและการแข่งขัน
4. รายงานผลการดำเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเป็นระยะ หรือเมื่อสิ้นสุดภารกิจการแข่งขัน
สำหรับทีมฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมหญิงไทยนั้น ถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกมส์เป็นครั้งแรกในปี 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ สามารถคว้าแชมป์มาครอง และในปี 2027 ทางประเทศมาเลเซีย ได้ประกาศเพิ่มเติมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในศึกซีเกมส์ ทำให้ทีมหญิงไทยมีโอกาสในการป้องกันแชมป์สมัยที่ 2
ด้าน ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา โพสต์ข้อความว่า "ขอบคุณสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยสำหรับความไว้วางใจให้ดูแลลูกๆ นักกีฬาทีมชาติไทยฮอกกี้น้ำแข็งชุดซีเกมส์ ผู้หญิง อีกหนึ่งรายการคะ เต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายคะ"