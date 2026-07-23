"ปุ๊กลุก" ฮีโร่ยกเหล็กโอลิมปิก 2012 ได้บรรจุเป็นข้าราชการกลาโหม

“ปุ๊กลุก” ศิริภุช บุบผามาลา อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2012 เริ่มต้นบทบาทใหม่ในชีวิต หลังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง เสมียนแผนกแผนงาน กองนโยบายและแผน สำนักงบประมาณกลาโหม
อดีตฮีโร่ยกเหล็กทีมชาติไทย ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวสำคัญหลังหันหลังให้กับทีมชาติ และอำลาการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ “ปุ๊กลุก” มีกำหนดเข้ารับการฝึกเพื่อบรรจุยศ สิบตรี ในเดือน มีนาคม 2570 ซึ่งถือเป็นเส้นทางรับราชการอย่างเต็มตัว หลังเคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ