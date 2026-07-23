เจ.เจ. แบกน้ำหนัก 1 ปอนด์ ลุ้นย้ำแค้น รักประมวล ศึกเพชรยินดี

ความเคลื่อนไหววงการมวยไทยกับศึกเพชรยินดี มวยไทยพรีเมี่ยม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคมนี้ ณ เวทีราชดำเนิน ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การโคจรมาพบกันอีกครั้งระหว่างมวยฝีมือระดับพระกาฬ โดย เจ.เจ. เทพภาคิน ยอดมวยขวาอาวุธหนักจากพิษณุโลก จะขึ้นสังเวียนดวลเดือดกับ รักประมวล หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ นักชกจอมฝีมือจากบึงกาฬ ไฟต์นี้ เจ.เจ. ต้องเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์ โดยพิกัดชกอยู่ที่ 118 และ 119 ปอนด์ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการชกและสภาพร่างกาย เจ.เจ. ดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยสไตล์การชกที่ครบเครื่อง แข้งรุนแรง หมัดแม่นยำ และพร้อมเช็คบิลคู่ต่อสู้ได้ทุกระยะ แม้ รักประมวล จะมีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็วและอาวุธที่หลากหลาย แต่ฟอร์มช่วงหลังกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักหลังพ่ายแพ้มาสามไฟต์รวด สภาพร่างกายเป็นรองอย่างปฏิเสธไม่ได้ ที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี รักประมวล เคยพลาดท่าถูก เจ.เจ. น็อกมาแล้วในยกที่สี่ ทำให้การพบกันครั้งนี้ ต้องมาลุ้นกันว่า เจ.เจ. เทพภาคิน จะอาศัยความหนักหน่วงและจังหวะฝีมือที่เหนือกว่า เดินหน้าย้ำแค้นคว้าชัยชนะไปได้อย่างเด็ดขาดอีกครั้ง หรือ รักประมวล จะแก้เกมกลับมาสางแค้นได้สำเร็จ
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