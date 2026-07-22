ตะกร้อไทยแบโผผู้เล่นชุดทำศึกชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 39

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย ทีมชาย-ทีมหญิง ร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 ISTAF WORLD SEPAKTAKRAW CHAMPIONSHIP 2026 - THE 39th THAI KING'S CUP แข่งขันระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2569 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
สำหรับ รายชื่อนักกีฬา เซปักตะกร้อ ทีมชาย มีดังนี้
SERVER (ตัวเสริฟ)
-พรเทพ ถิ่นบางบน
-กฤษณพงศ์ นนทะโคตร
-พุทธิพงษ์ ภักดี
-กฤษฎา สังข์วัง
-พิชิตพงษ์ ใจกล้า
STRIKER (ตัวทำ)
-จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน
-วรายุทธ์ จันทรเสนา
-ธนพล ทรัพย์เย็น
-สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว
FEEDER (ตัวชง)
-ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์
-วุฒินันท์ คำเสนาะ
-ราชัน วิพันธุ์
-มฤคินทร์ พันธ์มกร
ผู้จัดการทีม - กมล ตันกิมหงษ์
ผู้ฝึกสอน - พรชัย เค้าแก้ว, ภัทรพงษ์ ยุพดี
ขณะที่รายชื่อ เซปักตะกร้อ ทีมหญิง มีดังนี้
SERVER (ตัวเสริฟ)
-นิภาภรณ์ สลุบพล
-วิภาดา จิตพรวน
-อติกานต์ คงแก้ว
-ปาลิดา สีเงิน
STRIKER (ตัวทำ)
-สมฤดี ปรือปรัก
-วิไลวรรณ โคตรพรม
-รัศมี ทองโสด
-มัลลิกา บุญทด
-เยาวลักษณ์ พวงศรี
FEEDER (ตัวชง)
-มัสยา ดวงศรี
-รัชนีกร แซ่เฮ้ง
-ศิรินันท์ เขียวปัก
-ปภาณิน สีหานอก
ผู้จัดการทีม - อำนวย จันทรมนตรี
ผู้ฝึกสอน - จักรี พ่วงเจริญ, วีระชัย แสงสว่าง