“ซ้อก้าด” อึ้งตาแตก เมื่อวานเอฟซีให้เสื้อแมนฯยูฯ วันนี้ได้ชุดหงส์แดงมาในกล่องยักษ์

เมื่อวานแมนฯยูฯ วันนี้ ลิเวอร์พูล “ซ้อก้าด“ โพสต์อีกรอบ บอกวันนี้ (22 ก.ค.) มีคนเอาเอาของมาส่ง = ลิเวอร์พูล กับกรรไกรและของอีกมากมาย555555”
หลังได้ของ เจ้าตัวยังอัดคลิปโชว์ไอเทมในกล่องกระดาษใบใหญ่ พร้อมรีวิวอีกว่า “ทุกคนฟังนะ คือเมื่อวาน มีคนเอาเสื้อแมนฯยูฯมาให้ใช่ปะ แล้ววันนี้ก้าดกลับบ้านมา นี่มีสิ่งนี้อยู่ที่บ้าน กล่องใหญ่มาก เขาฝากพี่แกร็บมาให้”
“เปิดข้างในมา สิ่งที่อยู่ในนี้คือ ทาดา!! เสื้อลิเวอร์พูล แล้วทุกคนรู้ไหม มันไม่ได้มีแค่เสื้อ ลูกบอลลิเวอร์พูล แล้วก็ผ้าผันคอ เฮ้ย แล้วมีหมวกด้วย เฮ้ย คือ ส่งมาเยอะมาก ขอบคุณมากนะคะ”
“เฮ้ยดูนี่นะ มีนี่ด้วย กำไรข้อมือ น่ารักอะ แล้วก็สติ๊กเกอร์ เฮ้ย! กรรไกรสีแดง แล้วก็อันนี้ อะไรอ่ะ ที่ใส่ข้อมือเหรอ แล้วก็อันนี้อะไรอะ …. ปอกแขนกัปตัน! เฮ้ย เริ่ดอ่า เฮ้ย แล้วมีเขียนอันนี้ด้วยอะ เป็ดก๊าบ เป็ดก๊าบๆครับ เป็ดก๊าบๆคืออะไร ไม่!! แล้วคือส่งมาทำไม คือส่งมาเยอะมากอะ ขอบคุณนะคะ“