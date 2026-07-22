โปโลน้ำสาวไทยอัดอุซเบฯ 10-5 คว้าชัยนัดที่ 4 ติด 1 ใน 3 ขั้นต่ำเหรียญทองแดงเอเชียนเอจแน่นอนแล้ว

ทีมโปโลน้ำสาวไทยร้อนแรงไล่อัด อุซเบฯ 10-5 บวกสถิติชนะติดต่อกัน 4 นัด ทำให้ในเวลานี้ติดอันดับ 1-3 นั่นหมายความว่าอย่างต่ำมีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้ว ส่วนเกมต่อไปจะพบกับ จีน ในวันที่ 23 ก.ค.หากเอาชนะได้ก็จะขึ้นอันดับ 2 ของตารางคะแนนทันที
การแข่งขันโปโลน้ำรายการ เอเชียนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิง มี ไทย, ญี่ปุ่น, จีน, คาซัคสถาน, ศรีลังกา, สิงคโปร์, อุซเบกิสถาน แข่งแบบพบกันหมดใครได้อันดับ 1 ของตารางคว้าแชมป์ทันที
โดยทีมสาวไทยใช้ผู้เล่นชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ถึง 9 คนลงชิงชัย ผ่านมา 3 นัดชนะรวดทั้ง 3 นัด ซึ่งนัดที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ลงสนามพบกับ อุซเบกิสถาน และทัพสาวไทยยังคงจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม
โดยเป็นสาวไทยที่ออกนำไปก่อน จากนั้น อุซเบกิสถาน ก็ไล่ตีเสมอได้เป็น 2-2 ในเวลาต่อมาทีมสาวไทยตั้งเกมได้เปิดเกมบุกใส่จนจบ 4 ควอเตอร์เอาชนะไป 10-5 เก็บชัยชนะเป็นนัดที่ 4 ติดต่อกัน ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ติดเหรียญรางวัลแน่นอนแล้วขั้นต่ำคือเหรียญทองแดง เนื่องจากยังเหลืออีก 2 นัดในการเจอกับ จีน และ ญี่ปุ่น
สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมโปโลน้ำสาวไทย พบกับ จีน ในวันที่ 23 ก.ค.เวลา 10.30 น. หากชนะจีนได้ก็จะขึ้นอันดับ 2 ของตารางทันที ขณะที่ ทีมโปโลน้ำชายเล่นรอบจัดอันดับ แพ้ สิงคโปร์ 1-25