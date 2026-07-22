นักวิ่งแห่สมัคร On-site บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 เต็มโควตา

เปิดตัวแรง! "บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง" สุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทย สร้างกระแสตอบรับคึกคักในงานแถลงข่าวเปิดตัวทศวรรษใหม่ ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G, One Bangkok โดยมีนักวิ่งเดินทางมาต่อคิวตั้งแต่ก่อนศูนย์การค้าเปิด เพื่อรับสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะที่ "เนวิน" ประกาศเดินหน้าปั้นบุรีรัมย์สู่ Marathon Destination ของนักวิ่งทั่วโลก พร้อมสร้าง "Music, Entertainment & Night Run" ให้เป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของงานวิ่งมาราธอน
การเปิดรับสมัครแบบ On-site ได้รับความสนใจจากเหล่านักวิ่งปอดเหล็กกว่า 2,000 คน ที่เดินทางมาต่อคิวยาวเหยียดตั้งแต่ก่อนห้างเปิด เพื่อรับสิทธิ์สมัครแข่งขัน ส่งผลให้บรรยากาศคึกคัก และได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการภายใน One Bangkok อย่างมาก ตอกย้ำความนิยมของบุรีรัมย์ มาราธอน ที่ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างแข็งแกร่ง โดยการแข่งขันปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า 35,000 คน และเมื่อรวมผู้ติดตาม กองเชียร์ นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมกิจกรรม จะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดช่วงการแข่งขันมากกว่า 100,000 คน
การแข่งขัน "บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2570 ภายใต้แนวคิด "Beat the Night, Run the Light" ออกสตาร์ทจากสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และเข้าเส้นชัยที่ช้างอารีนา ชิงชัย 4 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม., มินิมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 4.554 กม. หนึ่งในงานวิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (World Athletics) และมีการจัดงานเอ็กซ์โป เวลา 10.00-20.00 น. ขนทัพสินค้ากีฬาและสุขภาพเอาใจนักวิ่งปอดเหล็กจากทั่วโลกอีกด้วย
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทีมงานมุ่งมั่นยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ว่าการทุ่มงบประมาณจ้างนักวิ่งอีลีทต่างชาติเพื่อให้ได้ Gold Standard ไม่เกิดประโยชน์ต่อความสุขของนักวิ่งไทย เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ได้ปรับแนวคิดมาเป็นการนำทรัพยากรกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับนักวิ่งไทยมากขึ้น ทั้งการพัฒนาประสบการณ์การแข่งขัน และการสนับสนุนนักวิ่งไทยให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างโตเกียว มาราธอน
“เป้าหมายต่อจากนี้คือการทำให้บุรีรัมย์เป็น Marathon Destination ของนักวิ่งจากทั่วโลก เป็นเมืองที่นักวิ่งใฝ่ฝันจะมาเยือนเหมือนที่นักวิ่งทั่วโลกอยากไปโตเกียว บอสตัน หรือนิวยอร์ก "
ปีนี้มีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐาน World Standard ทุกด้าน ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งสภาพเส้นทาง แสงสว่าง และมาตรการด้านสาธารณสุข 2. การสร้างบรรยากาศกองเชียร์ตลอด 42.195 กิโลเมตรให้เป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของงานวิ่งมาราธอน ซึ่งปีนี้มีรางวัลพิเศษให้กองเชียร์ที่สามารถหยุดนักวิ่งไว้ได้นานที่สุด และ 3. ตั้ง KPI วัดความสำเร็จให้นักวิ่งเอาชนะใจตนเองทั้งการทำเวลาที่ดีขึ้นและเอาชนะใจตัวเองให้วิ่งผ่านกองเชียร์ตลอดเส้นทางไปให้ได้ พร้อมประกาศกำหนดการล่วงหน้าสำหรับ "บุรีรัมย์ มาราธอน 2028" ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2571
ทั้งนี้ การแข่งขัน บุรีรัมย์มาราธอน 2027 เตรียมยกระดับสู่ Night Running Festival ภายใต้แนวคิด "Beat the Night, Run the Light" เต็มรูปแบบด้วย แสง สี เสียง และความบันเทิงตลอดเส้นทาง นักวิ่งทุกคนจะได้รับบริการภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์จากช่างภาพมืออาชีพ ขณะที่นักวิ่งระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเอง (New PB) จะได้รับคูปองหมูกระทะฟรี 1 ชุด พร้อมเพิ่มพื้นที่และที่นั่งรองรับนักวิ่งให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่ 11 จำนวน 200 รางวัล แบ่งเป็นระยะละ 50 รางวัล พร้อมสนับสนุนนักวิ่งสัญชาติไทยที่ไม่ใช่ทีมชาติ ซึ่งทำผลงานดีที่สุด 10 อันดับแรกทั้งชายและหญิง ให้ได้ไปแข่งขัน Tokyo Marathon 2028 โดยสนับสนุนทั้งค่าสมัคร ค่าเดินทาง และที่พัก รวมถึงของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกกว่า 100 รายการ
สำหรับสถิติผู้ร่วมงานในปีที่ผ่านมา บุรีรัมย์มาราธอน 2026 มีจำนวนนักวิ่ง 35,789 คน ร้านค้าและบูธผู้สนับสนุนในงานเอ็กซ์โป 317 บูธ, อาสาสมัคร 7,333 คน,จำนวนผู้ติดตามและกองเชียร์ 75,179 คน มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์กว่า 122 ล้านบาท แบ่งเป็นนักวิ่ง ระยะมาราธอน 42.195 กม. จำนวน 10,453 คน, ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. จำนวน 12,410 คน, มินิมาราธอน 10 กม. 8,650 คน และฟันรัน 4.554 กม. จำนวน 4,276 คน สร้างรายได้หมุนเวียนมากกว่า 1,136 ล้านบาท มีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 118,753 คน
ผู้ที่พลาดการสมัครแบบ On-site ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Buriram Marathon และ Running Connect โดยแบ่งเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 สำหรับนักวิ่งเก่า และวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 สำหรับนักวิ่งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างคึกคักและเต็มทุกระยะอย่างรวดเร็ว