ล็อคถล่ม “วิว” ร่วงศึกใหญ่ขนไก่ไชน่าโอเพ่น สองหญิงเดี่ยว “เม-หมิว” จอดรอบแรก

ล็อคถล่ม “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยว มือ 2 ของโลก ตกรอบแรกศึกใหญ่ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 แบดมินตัน ไชนา โอเพ่น 2026 หลังพ่าย ราสมุส เกมเก้ มือ 30 ของโลก จากเดนมาร์ก 1-2 เกม 13-21, 21-8, 19-21 ในการแข่งขันรอบ 32 คนสุดท้าย ชายเดี่ยว เมื่อ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้าน 2 หญิงเดี่ยวของไทยก็จอดป้ายที่รอบแรก ด้วยเช่นกัน โดย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 9 ของโลก ต้องถอนตัวตอนที่ตามหลัง ฮวง หยู่ซุน มือ 26 ของโลก จากไต้หวัน 8-11 เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งภายหลัง “หมิว” ได้โพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊คขอโทษแฟนๆที่ต้องตัวออกจากการแข่งขันช่วงกลางเกมแรก เพราะอาการบาดเจ็บ ก่อนยืนยันจะฟื้นตัวให้เร็วที่สุด เพื่อกลับมาแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก 2026 ที่รออยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ขณะที่ “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 25 ของโลก ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 32 คนเช่นกัน หลังพ่าย อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 13-21, 1-21