จอมเตะไทย ปิดจ็อบเก็บรวม 2 ทอง เทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น 2026

การแข่งขันเทควันโด นานาชาติ รายการ ชุนชอน โคเรีย โอเพ่น อินเตอร์เนชั่นแนล เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ แข่งขันระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.69 ปิดฉากลงแล้ว ปรากฏว่า จอมเตะไทย ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ช่วยกันคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
สำหรับผลงาน 2 เหรียญทอง ได้จาก เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.หญิง กับ ธนภัทร นิธิศบวรภัค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.ชาย ส่วน 2 เหรียญเงิน ได้จาก พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.หญิง กับ แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.ชาย และ 2 เหรียญทองแดง ได้จาก ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กก.หญิง กับ กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.ชาย
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเทควันโดยุคใหม่นั้นแต่ละชาติมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะชาติมหาอำนาจเท่านั้น แต่ชาติเล็กๆ จากทุกทวีปก็สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้แล้วเช่นกัน ดังนั้นจึงประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนผลงานของทีมเทควันโดในรายการ ชุนชอน โคเรีย โอเพ่น 2026 ปีนี้ ถือว่าน่าพอใจ กับ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากนี้เชื่อว่านักกีฬาและโค้ช จะนำจุดอ่อนหรือข้อด้อยของเรามาแก้ไข เพื่อปรับจูนไปลุยศึกรายการอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ญี่ปุ่น ที่สมาคมฯ มุ่งมั่นว่าจะต้องมีเหรียญทอง กลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย เหมือนทุกครั้งที่ทำได้มาอย่างต่อเนื่อง