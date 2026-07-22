ลูกยางไทยในร่ม-ชายหาดใช้ชุดดีที่สุด พร้อมลุ้น 2 เหรียญเอเชียนเกมส์ 2026

วอลเลย์บอลไทย ประกาศส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุด ทั้งทีมชายและทีมหญิง ในร่มและชายหาด ไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กกท. จนมีความพร้อมเต็มสูบ เพื่อเป้าหมายคว้าอย่างน้อย 2 เหรียญ
ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ทีมชายและทีมหญิง ทั้งประเภทในร่ม และชายหาด ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่ม ที่ฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอล ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอด ล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชันส์ ลีก 2026 และจากนี้ยังมีโปรแกรมแข่งขันรายการ ซี วี คัพ 2026 สนามแรก วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2569 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และสนาม 2 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 ก่อนที่จะถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญ
นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน ทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิง และประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิง และตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย 2 เหรียญ โดยเฉพาะทีมหญิงในร่ม ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมสาวไทยได้เหรียญทองแดง ครั้งนี้หวังว่าจะได้อย่างน้อยเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมก็ยิ่งดี แม้จะเป็นงานที่ยากก็ตาม
“สมาคมฯ ต้องขอบคุณ กกท. ที่สนับสนุนทั้งสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม รวมไปถึงทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักจิตวิทยาการกีฬา เข้ามาช่วยเตรียมนักกีฬา ทำให้ทีมนักตบลูกยางไทยมีความพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้” นายสมพร กล่าว