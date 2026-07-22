ครีเอเตอร์ดังตั้งคำถาม ไม่เข้าใจทำไมคนชอบดูบอล แย่งของสิ่งเดียวกันสนุกตรงไหน

กลายเป็นประเด็นชวนคิดและถกเถียงกันบนโลกโซเชียล เมื่อช่องผู้ใช้ TikTok ชื่อดังอย่าง @sttellerx ได้ออกมาระบายปนตั้งคำถามขำๆในมุมของคนไม่ดูบอล โดยตั้งคำถามแทนใจ “คนไม่ดูบอล” ว่า คอนเซปต์ความสนุกของการเตะบอลคืออะไร? แล้วผู้ชาย 20 คน วิ่งไล่บอลลูกเดียว สนุกตรงไหน?
เจ้าตัวได้อัดคลิปแชร์มุมมองแบบ พร้อมออกตัวก่อนว่าโนดราม่าไว้ว่า “ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบดูบอลกัน กูรู้มันเพิ่งผ่านช่วงบอลโลกมา แต่มันเป็นมุมมองของกู ที่กูไม่ดูบอล โอเคป่ะ กูไม่เข้าใจการดูบอล อาจจะมีคนดูบอล เพราะนักบอลหล่อ หรือแม่งมัน ได้ลุ้น
แต่ในสายตากู ผู้ชาย 20 คน หรืออาจจะเป็นผู้หญิงในบางโอกาส วิ่งตามลูกกลมๆหนึ่งลูก ผู้ชาย 20 คน แย่งลูกกลมๆลูกเดียวกัน เพื่อที่จะเอาเข้าประตูบ้านฝั่งตรงข้าม ไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยซ้ำ กูไม่เข้าใจว่า คอนเซปต์ของของมันคืออะไร แล้วกูต้องสนุกหรือยัง สนุกตอนไหน ต้องเป็นตอนโดนเตะ หรือบอลเข้าประตูไปแล้ว มันควรจะสนุกตอนเข้าประตูใช่ไหม
แล้วทำไมคือเหตุผลที่กูต้องเชียร์ใครคนนึงวะ ซึ่งคนที่เค้าเลือกทีมบอลเชียร์ เขาเลือกกันยังไง กูก็ไม่รู้ กูเลยไม่เข้าใจไง ก็เลยสงสัย คนที่เค้าดูบอล เค้าดูอะไรกัน”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตฝั่งแฟนบอลและฝั่งไม่ดูบอลเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น โดยฝั่งแฟนบอลบอก มันสนุกตรงแทคติก การลุ้นแบบนาทีต่อนาที และความผูกพันกับสโมสร ส่วนฝั่งคนไม่ดูบอลบอก เข้าใจความรู้สึกเลย ช่วงมีบอลทัวร์นาเมนต์คือคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจริงๆ