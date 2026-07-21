จบว่ายน้ำเอเชียนเอจทัพไทยกวาด 7 ทอง ชื่นชมเยาวชนที่มีสถิติดีชนะทีมใหญ่เอเชีย

ปิดว่ายน้ำเอเชียนเอจทัพเยาวชนไทยกวาด 7 ทอง 21 เงิน 19 ทองแดง “โค้ชตึก” พอใจผลงานที่สามารถเอาชนะชาติเบอร์ต้นๆเอเชียได้ และยังแอบเสียดายคู่กระโดดหญิงไทย “ลิลลี่-อาริยา” ที่ไม่ได้ไปแข่งเอเชียนเกมส์เพราะไม่ได้แข่งซีเกมส์
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ เอเชียนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นานกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย มาร่วมชมการแข่งขัน
ขณะเดียวกัน “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเอเชียนเอจกรุ๊ปครั้งนี้ทีมกระโดดน้ำไทยทำผลงานได้ดี โดยเฉพาะ อาริยา สุวรรณ กับ ลิลลี่ ประทีป แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่นักกีฬาเรา 2 คนนี้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 เพราะไม่ได้แข่งซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา แต่ซีเกมส์ครั้งหน้าที่มาเลเซียนักกีฬาสาวลูกครึ่งทั้ง 2 คนยืนยันแล้วจะลงแข่ง
ส่วนกีฬาว่ายน้ำที่จบลงไปนั้นมี จีน กับ ญี่ปุ่น มาแข่งก็ถือว่าเป็นงานยากของไทย แต่ว่าเด็กไทยกลุ่มอายุ 13-14 ปี ผลงานดีคว้าเหรียญทองได้ ซึ่งภาพรวมแล้วทีมว่ายน้ำเยาวชนไทยปีนี้จะเป็นรองแค่ทีมใหญ่ๆระดับต้นๆเอเชีย แต่การได้เหรียญทองมาได้ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจ และหากเทียบกับอาเซียนด้วยกันก็ไม่ด้อยกว่าใคร แถมสถิติเด็กไทยก็ดีกว่าด้วย
“สำหรับ สกาย กิ่งโพยม ที่ทำลายสถิติของ “ฉลามณุก” ในรอบ 32 ปี ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สกายทำลายสถิติได้ สังเกตได้ว่าเขามีรูปร่างที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เขาฝึกซ้อมอยู่ที่อังกฤษ ก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังหลักให้ทีมว่ายน้ำไทยในอนาคต” นายธนาวิชญ์ กล่าว
ไฮไลท์อยู่ที่ กบ 50 ม.ชายรุ่นอายุ 13-14 ปี กิตติภูมิ พรไพศาลวิจิตร ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายนำแบบม้วนเดียวจบ ทำเวลาได้ 29.76 วินาที คว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทั้งทำลายสถิติประเทศไทยในกลุ่ม 3
ส่วน วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ คว้า 2 เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง จากรายการฟรีสไตล์ 50 ม. เวลา 26.59 วินาที กับ กบ 50 ม. เวลา 32.48 วินาที, ณัฐกฤตา ลีกิจจากร นักกีฬาชุดยูธโอลิมปิก 2026 คว้าเหรียญเงิน กบ 50 ม.รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง เวลา 32.10 วินาที , ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 ม.รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง และ ปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงิน ผลัดผสม 4x100 ม.ผสมชายหญิง เวลา 4.05.94 น.
สรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทย ทำได้ 7 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน และ 19 เหรียญทองแดง
สำหรับวันที่ 22 ก.ค.ว่ายน้ำลีลาชิงชัยวันแรกที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบคบางนา) และ โปโลน้ำ ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ทีมหญิงไทย พบกับ อุซเบกิสถาน เวลา 10.30 น. และ ทีมชายไทย พบกับ สิงคโปร์ เวลา 15.30 น.