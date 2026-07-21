“เมย์-ครีม” ลิ่วรอบ 16 คน แบดมินตัน ไชน่า โอเพ่น 2026

ทัพนักแบดมินตันไทยประเดิมสนามเยี่ยม ในการแข่งขันแบดมินตัน ไชน่า โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 68 ล้านบาท ที่เมืองฉางโจว ประเทศจีน หลังพาเหรดเก็บชัยชนะผ่านเข้ารอบสอง หรือรอบ 16 คนกันได้อย่างพร้อมเพรียง
ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก เบียดเอาชนะ มิเชล ลี มือ 14 ของโลก จากแคนาดา 2-1 เกม 21-12, 12-21, 21-11 เข้ารอบ 16 คน ไปพบ เหงียน ทุยลินห์ มือ 21 ของโลก จากเวียดนาม
ด้าน "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 20 โลก เฉือน ดาวิกา ซิฮัก มือ 32 ของโลก จากอินเดีย 2-1 เกม 21-19, 19-21, 21-13 เข้ารอบ 16 คน ไปพบศึกหนัก พูตี้ กุสุมา วาดินี่ มือ 6 ของโลก จากอินโดนีเซีย)
ประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้มรัตนชัย คู่มือ 16 โลก ไล่ตบชนะคู่อู๋ กวนซุน กับ ลี เชี๊ยะ ซิน คู่จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-8, 21-13 ผ่านไปดวลกับ ทอม กีเซล และ เดลฟิน แดร์รูร์ คู่มือ 7 ของโลก จากฝรั่งเศส
ด้าน "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ “เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 19 ของโลก พ่ายคู่ กา เจียซวน กับ หวู เหม็งหยิง ของเจ้าถิ่น ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 19-21, 21-15, 22-24
หญิงคู่ สองพี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาด "อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา แซงเอาชนะ ฟรานเชสก้า คอร์เบตต์ กับ เจนนี่ ไก คู่จากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 19-21, 21-19, 21-19 ผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จ