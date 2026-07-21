“ซ้อก้าด" ถึงกับสตั๊น แฟนคลับบุกส่งของขวัญถึงมือ เปิดมาพีคจัดเป็นเสื้อแมนยู

งานนี้มีเลิ่กลั่ก! เมื่อแฟนคลับรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์บุกมาส่งของขวัญให้อินฟลูเอนเซอร์สาว "ซ้อก้าด" ถึงหน้าบ้าน
แต่พีคกว่าเดิมตรงที่ ข้างถุงเขียนกำชับว่า ”ฝากซ้อตัดทีครับ” และเมื่อเปิดถุงออกมาปุ๊บ ทำเอาซ้อถึงกับสตั๊นไปีอีก เพราะของข้างในคือ เสื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ด้าน "ซุง ศตาวิน" แฟนหนุ่มที่อัดคลิปโมเมนต์ดังกล่าวไว้ ได้โพสต์ลงโซเชียล พร้อมแซวขำๆ ผ่านแคปชั่นว่า "ตั้งแต่เป็นข่าวอาถรรพ์ ก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆ 5555555" ทำเอาแฟนบอลโดยเฉพาะเด็กผีเข้ามาคอมเมนต์ร้องขอชีวิตกันสนั่น หวั่นใจว่าจักรเย็บผ้าของซ้อจะกลับมาทำงานอีก