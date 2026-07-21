“โรนัลโด้” มือลั่นหรือตั้งใจ กดไลค์คลิปนักข่าวแฉฟีฟ่าคอรัปชั่น อุ้ม “เมสซี่” คว้าแชมป์บอลโลก

กลายเป็นประเด็นเดือดทันที เมื่อชาวเน็ตตาดี ไปเห็นบัญชีอินสตาแกรมทางการของ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ (@cristiano) กดถูกใจวิดีโอคลิปของรายการสเปน 'Espejo Público'
ภายในคลิปดังกล่าว ปิลาร์ โรดริเกซ โลซานโตส นักข่าวสาวชาวสเปน ได้ออกมาวิจารณ์ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างดุเดือด โดยมีใจความสำคัญว่า
“อาร์เจนตินาควรจะตกรอบไปตั้งนานแล้ว ประมาณ 5 นัดก่อนหน้า”
“พวกเขามาถึงรอบชิงได้ เพราะได้รับความช่วยเหลือจากฟีฟ่า ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่คอรัปชั่นที่สุดในโลก”
“ฉันกลัว จานนี อินฟันตีโน ประธานฟีฟ่า มากกว่านักเตะอาร์เจนตินาเสียอีก เพราะเกมนี้เหมือนสเปนกำลังแข่งกับองค์กรที่พยายามประเคนแชมป์โลกให้ เมสซี่"
แม้สุดท้าย สเปน จะคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จด้วยการชนะ อาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่การที่ "โรนัลโด้" มาร่วมกดไลค์คลิปแซะแรงขนาดนี้ ทำเอาแฟนบอลทั้งสองฝั่งเปิดศึกฉะกันยับในโลกออนไลน์ทันที