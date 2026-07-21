บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 เปิดศักราชใหม่ เดินหน้าสู่ Marathon Destination แห่งเอเชีย

“บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” เปิดฉากทศวรรษที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ การันตีสนุกที่สุด-ฟีลกู้ดที่สุดในทุกมิติ ประกาศเดินหน้าสู่หมุดหมายสำคัญของนักวิ่งทั่วโลก มุ่งสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจจากกีฬา พร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจาก Local to Global และก้าวสู่ Marathon Destination ของเอเชีย ชวนปอดเหล็กทั่วโลกร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 23 มกราคม 2570 คาดนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุแสนคน
การแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” สุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ใจกลางกรุงเทพ ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G, One Bangkok ซึ่งภายใต้แนวคิด “สวรรค์ของนักวิ่ง” ด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletics Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลก
การแข่งขันกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2570 ภายใต้แนวคิด "Beat the Night, Run the Light" ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนของบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเทศกาลแห่งการวิ่งและแสงสี โดยออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถระดับโลก “ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” และเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอล “ช้างอารีนา” พร้อมชิงชัย 4 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม., มินิมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 4.554 กม.
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า บุรีรัมย์ มาราธอน ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของ Mass Participation Event ที่สามารถเชื่อมโยงกีฬา การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 5,200 ล้านบาท พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านพลังการมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์และมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับสากล ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุน เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้าน Sports Tourism ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย
พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "บุรีรัมย์ มาราธอน" เป็นตัวอย่างของงานที่ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ระดับโลก เป็นเวทีสำคัญในการพัฒนานักวิ่งถนนและนักวิ่งระยะไกล ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด โดยสมาคมฯ พร้อมร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อไปเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิ่งของไทยและพัฒนาวงการกรีฑาสู่ระดับนานาชาติ
นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ความสำเร็จของบุรีรัมย์ มาราธอน เกิดจากพลังความร่วมมือของคนทั้งจังหวัด ตั้งแต่กองเชียร์ อาสาสมัคร และประชาชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับการแข่งขัน สำหรับเป้าหมายในทศวรรษใหม่นี้ จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งเป้าที่จะยกระดับในทุกมิติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งจากทั่วโลกที่จะเพิ่มมากขึ้น”
นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า ในฐานะไตเติ้ลสปอนเซอร์ สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของบุรีรัมย์ มาราธอน ตั้งแต่วันแรกจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการแข่งขัน ผ่านความสนุก แสง สี เสียง และกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนนักวิ่งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ได้ร่วมสนุก และเติมความสดชื่นให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทาง อีกทั้งเราให้ความสำคัญกับการรักษ์โลก โดยร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) นำโครงการ “เก็บ-กลับ-รีไซเคิล” มาบริหารจัดการขวดน้ำภายในงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน Green Marathon และเดินหน้าผลักดันบุรีรัมย์ มาราธอนสู่การเป็นงานวิ่งระดับแถวหน้าของเอเชียอย่างยั่งยืน
นายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการการแข่งขัน บุรีรัมย์ มาราธอน กล่าวว่า ความท้าทายของการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 คือการไม่หยุดพัฒนาภายใต้แนวคิด "Buriram Standard" ทั้งการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการสร้างโอกาสให้นักวิ่งไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกแบบ Local to Global ซึ่งความสำเร็จล่าสุดจากการส่งนักวิ่งไทยไปสร้างผลงานยอดเยี่ยมในโตเกียว มาราธอน 2026 ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยปี 2027 เตรียมยกระดับสู่ Night Running Festival ภายใต้แนวคิด "Beat the Night, Run the Light" เต็มรูปแบบด้วย แสง สี เสียง และความบันเทิงตลอดเส้นทาง ควบคู่ไปกับการใส่ใจรายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์และความทรงจำที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า เป้าหมายของบุรีรัมย์ มาราธอน ในทศวรรษที่ 2 คือการไม่หยุดพัฒนาและจะไม่แข่งกับใคร นอกจากแข่งขันกับตัวเอง เพื่อให้ทุกปีดีกว่าปีที่ผ่านมา และก้าวจาก World Class สู่ Marathon Destination หรือการเป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่งจากทั่วโลก ขณะที่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคือมาตรฐานการจัดการแข่งขันและความปลอดภัย เสน่ห์ของคนบุรีรัมย์และกองเชียร์ ตลอดจนการรับฟังเสียงของนักวิ่งทุกคน พร้อมประกาศกำหนดจัดการแข่งขัน "บุรีรัมย์ มาราธอน 2028" ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2571
นอกจากนี้ “ลุงเนวินใจดี” ยังจัดเต็มของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมาย เริ่มตั้งแต่งานแถลงข่าวฉลองการก้าวสู่ปีที่ 11 ของบุรีรัมย์ มาราธอน ผู้ร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่ 11 Limited Edition รวม 11 รางวัล พร้อมเสื้อลิขสิทธิ์บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 และของรางวัลพิเศษรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
ส่วนวันแข่งขัน นักวิ่งทุกคนจะได้รับบริการภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์จากช่างภาพมืออาชีพ ขณะที่นักวิ่งระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเอง (New PB) จะได้รับคูปองหมูกระทะฟรี 1 ชุด พร้อมเพิ่มพื้นที่และที่นั่งรองรับนักวิ่งให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่ 11 จำนวน 200 รางวัล แบ่งเป็นระยะละ 50 รางวัล พร้อมสนับสนุนนักวิ่งสัญชาติไทยที่ไม่ใช่ทีมชาติ ซึ่งทำผลงานดีที่สุด 10 อันดับแรกทั้งชายและหญิง ให้ได้ไปแข่งขัน Tokyo Marathon 2028 โดยสนับสนุนทั้งค่าสมัคร ค่าเดินทาง และที่พัก รวมถึงของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนอีกกว่า 100 รายการ
ภายในงานแถลงข่าวยังมีพิธีเปิดตัวการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” อย่างเป็นทางการ และพิธีมอบเงินสนับสนุนด้านกีฬาและการแพทย์แก่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการเปิดตัวธีม “Beat the Night, Run the Light” ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของบุรีรัมย์ มาราธอน ให้เต็มไปด้วยสีสันของแสงนีออน ตั้งแต่เสื้อแข่งขัน เสื้อฟินิชเชอร์ เหรียญรางวัล ไปจนถึงบรรยากาศในวันแข่งขัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้ งานแถลงข่าวยังจำลองบรรยากาศการแข่งขันมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยกองเชียร์บุรีรัมย์ มาราธอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการ พร้อมเปิดรับสมัครแบบ On-Site ก่อนเปิดรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 สำหรับนักวิ่งเก่า และวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 สำหรับนักวิ่งทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ Buriram Marathon และ Running Connect ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Buriram Marathon