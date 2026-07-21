ลอนเทนนิส ขอบคุณ ธอส. สนับสนุน พัฒนาวงการกีฬาไทย-ยกระดับผลงานเทียบสากล
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้ลงแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในเวทีระดับนานาชาติแล้ว ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักกีฬาและคณะผู้ติดตามจากหลายประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งบทบาทของ ธอส. ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงในด้านการสนับสนุนการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังร่วมสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันภายในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักกีฬา และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
"การสนับสนุนของ ธอส. มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวงการกีฬาเทนนิสของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากหันมาสนใจและเล่นกีฬาเทนนิสเพื่อการออกกำลังกาย ส่งผลให้จำนวนผู้เล่นกีฬาเทนนิสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ภายใต้เป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ธอส. ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ ทั้งด้านกีฬา สุขภาพ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"