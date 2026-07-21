“แจ็ค” จอมเตะไทยคว้าเหรียญเงินเทควันชุนชอนโคเรียโอเพ่น

แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ จอมเตะหนุ่มไทย ทำผลงานเยี่ยม คว้าเหรียญเงิน เทควันโดนานาชาติ รายการ ชุนชอน โคเรีย โอเพ่น อินเตอร์เนชั่นแนล เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่เกาหลีใต้ หลังกรุยทางเข้าถึงรอบชิงฯ ก่อนจะพ่ายให้กับจอมแกร่งจากอิหร่าน ไปด้วยคะแนนอย่างหวุดหวิด ทั้ง 2 ยก
การแข่งขันเทควันโดนานาชาติ รายการ ชุนชอน โคเรีย โอเพ่น อินเตอร์เนชั่นแนล เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 ซึ่งแข่งขันกันเป็นวันที่ 2 จอมเตะไทย อย่าง แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ ที่ลงแข่งขันสร้างผลงานเยี่ยม คว้าเหรียญเงินมาครอง
แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ ที่ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.ชาย ลงเตะรอบแรก (32 คน) เอาชนะ คิม จุนโซ (เกาหลีใต้) 2-0 ยก (8-4, 16-1), รอบ 16 คน ชนะ คิม จุนโซ (เกาหลีใต้) ได้อีกครั้ง 2-0 ยก (19-3, 17-5), รอบ 8 คน ชนะ หวัง เว่ยเหา (จีน) 2-0 ยก (4-4, 0-0 ทำคะแนนดิบได้ดีกว่า), รอบรองชนะเลิศ ชนะ เฉิน เหลียง ไห่ (ไต้หวัน) 2-0 ยก (2-0, 4-7, 9-6)
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ ยาซดานี โมฮัมหมัด ฮอสเซน จอมแกร่งจากอิหร่าน ผลปรากฏว่า แจ็ค สู้ได้อย่างสนุกสูสีก่อนจะแพ้ไปหวุดหวิด 0-2 ยก (9-9, 4-5) คว้าเหรียญเงินมาครอง
ทำให้หลังผ่านการแข่งขันไป 2 วัน ทัพนักเทควันโดไทย คว้ามาได้แล้ว 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง