"คุณพิชญ์ โพธารามิก" มอบ 2 ล้านบาทนักตบสาวไทย ประกาศอัดฉีดเพิ่ม 5 ล้านบาท

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คุณพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO ประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาทต่อแมตช์ หากสามารถคว้าชัยในการแข่งขัน VNL 2026 สนามที่ 3
ล่าสุด คุณพิชญ์ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ตามคำมั่นที่ประกาศไว้ ภายหลังนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีมชาติบราซิลในการแข่งขัน VNL 2026 สนามที่ 3 โดยมี คุณสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โค้ชอ๊อด–เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นผู้รับมอบเงินอัดฉีดดังกล่าว
นอกจากนี้ คุณพิชญ์ ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดอีก 5 ล้านบาท หากนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ AVC Women’s Volleyball Championship 2026 หรือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 21–30 สิงหาคม 2569 ณ ประเทศจีน โดยแชมป์รายการนี้จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Los Angeles 2028 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของทัพนักตบสาวไทย
JAS และ MONO ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทย และร่วมเชียร์ให้สร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจบนเวทีโลกต่อไป