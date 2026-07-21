“ซ้อก้าด” พร้อมรันวงการพรีเมียร์ ”ซุง” แฟนหนุ่มแซวบอกเตรียมรวย

กลายเป็นไวรัลขำขันไปทั่วโซเชียลหลังจาก "ซ้อก้าด" สร้างตำนาน "หยิบเสื้อทีมไหนมาตัดเย็บใหม่ ทีมนั้นแพ้เรียบ" ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่ผ่านมา จนขนาดแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินายังต้านอาถรรพ์นี้ไม่ไหวในนัดชิงชนะเลิศ
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เล่าว่ามีแฟนคลับทักมาถามว่า "ซ้อดูบอลพรีเมียร์ลีกมั้ย?" ซึ่งเธอก็ตอบกลับไปแบบมั่นใจว่า "ได้ดิ"
งานนี้ทำเอา "ซุง ศตาวินทร์" แฟนหนุ่มรีบออกมารับไม้ต่อทันที โดยการลงคลิปแซวแฟนสาวพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่า "บอลพรีเมียร์ลีก คนไทยเตรียมรวย 55555555"
ในคลิป “หนุ่มซุง” ได้ลองภูมิถามซ้อก้าดว่ารู้จักทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมไหนบ้าง ซึ่ง “ซ้อก้าด” ก็ร่ายชื่อโชว์ความเซียนออกมาเป็นชุด ตั้งแต่ แมนฯ ยูไนเต็ด, แมนฯ ซิตี้, ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, เชลซี, เอฟเวอร์ตัน ไปจนถึงฟูแล่ม
แบบนี้คอบอลชาวไทยถึงกับต้องหนาวๆร้อนๆ และรอลุ้นเลยว่าเมื่อฤดูกาลแข่งขันเปิด จะมีเสื้อทีมใดถูก “ซ้อก้าด”หยิบมาดีไซน์ใหม่เป็นรายต่อไปหรือไม่