“วชิรญาณ์-กิตติภูมิ” คว้าทองว่ายน้ำเอเชียนเอจ ผ่าน 4 วันทัพสระไทยเก็บแล้ว 6 ทอง

“เจด้า” วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ เงือกสาวดาวรุ่งวัยเพียง 13 ปี เอื้อมแตะขอบสระเร็วกว่าญี่ปุ่น 1 วินาทีคว้าทองกระหึ่มสระในท่าฟรีสไตล์ 100 ม. แถมยังคว้าเหรียญเงินกบ 100 ม.อีก ด้าน กิตติภูมิ ฮึดสู้ผงาดคว้าทองกบ 100 ม.ชาย อย่างสะใจ
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ เอเชียนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันที่ 4 ซึ่งหลังผ่านมา 3 วัน ทีมว่ายน้ำไทย คว้ามาได้ 4 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน และ 16 เหรียญทองแดง
ไฮไลท์อยู่ที่ ฟรีสไตล์ 100 ม.หญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี “เจด้า” วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ ที่ออกตัวมาในลู่ 6 มาเร่งเครื่องตอน 20 ม.สุดท้ายแตะขอบสระตัดหน้าเงือกสาวญี่ปุ่นเพียง 1 วินาที ทำให้ “เจด้า” คว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 58.11 วินาที เหรียญเงินเป็นของ นากิสะ อุเอดะ เวลา 58.12 วินาที และ เหรียญทองแดง เป็นของ ชัญญา พานเฟือง ทำเวลาได้ 58.59 วินาที
ขณะที่ กรรเชียง 200 ม.หญิง รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง มี 2 เด็กไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคือ “น้องเพลง” นภัค ไสยาวงศ์ กับ “น้องสปริ้นท์” อรวี อินทพรอุดม ลูกสาวของ “เงือกเล็ก” ระวี อินทพรอุดม ตำนานราชินีสระทีมชาติไทย โดย “น้องสปริ้นท์-อรวี“ ว่ายเกาะกลุ่มผู้นำจนว่ายแตะขอบสระเป็นคนที่ 2 ทำเวลาได้ 2.18.78 น. คว้าเหรียญเงินไปครอง ส่วนเหรียญทองเป็นของ รินกะ อิเดะ ทำเวลาได้ 2.15.75 น. และเหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำฮ่องกง ทำเวลาได้ 2.20.77 น.
ด้าน กิตติภูมิ พรไพศาลวิจิตร อีก 1 ดาวรุ่งไทยที่ฟอร์มแรงมาก ทำผลงานกระหึ่มสระ คว้าเหรียญทอง กบ 100 ม.ชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี ด้วยเวลา 1.06.43 น.
ส่วนผลการแข่งขันนักว่ายน้ำเยาวชนไทยที่ได้เหรียญรางวัลมีดังนี้ กบ 100 ม.หญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ ทำเวลา 1.11.02 น.คว้าเหรียญเงิน, กรรเชียง 200 ม.ชาย รุ่นอายุ 15-16 ปี ธีธัช เจริญทรัพย์ยานันท์ ทำเวลา 2.05.75 น. คว้าเหรียญทองแดง, ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 ม.ชาย รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย ทำเวลา 7.46.30 น.คว้าเหรียญทองแดง สรุปทีมว่ายน้ำเยาวชนไทย 4 วัน คว้า 6 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน และ 19 เหรียญทองแดง
สำหรับวันที่ 21 ก.ค.เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันว่ายน้ำ ไฮไลท์อยู่ที่เดี่ยวผสม 400 ม.ชาย สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล และ กบ 50 ม.ชายและหญิง วชิรญาณ์ ทะละวงศ์, ภัค ธรรมสาโรส และ สุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ส่วนกีฬาอื่นๆมี โปโลน้ำเริ่มแข่งขันแล้วที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และ ว่ายน้ำลีลาจะเริ่มแข่งวันที่ 22 ก.ค.ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำเอแบคบางนา