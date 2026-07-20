รมว.กีฬารับปากแก้ปัญหาโครงสร้างงบกองทุนฯ ย้ำต้องต้องจัดสรรใหม่ไม่ให้กระทบแผนกีฬาเป็นเลิศ

รัฐมนตรีกีฬารับปากกลับไปหารือวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย หลังใช้เวลาร่วม 3 ชั่วโมงถกปัญหากับ 17 สมาคมกีฬา ย้ำการจัดสรรงบต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้าน "ผศ.พิมล ศรีวิกรม์" ประธานโอลิมปิคไทยเชื่อ การปรับโครงสร้างกองทุนฯให้อยู่ในกรอบ พรบ.ได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นแน่นอน
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาที่สมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงาน และ ศักยภาพนักกีฬา ที่ห้องประชุมสุวรรณวิจิตร ชั้น 7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคาร C ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 โดยมีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาฯเข้าร่วม 17 สมาคม พร้อมด้วย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารฯเข้าร่วมด้วย
สำหรับสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การเปิดโอกาสให้แต่ละสมาคมกีฬาฯ เปิดใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานสมาคมฯและ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยเฉพาะปัญหาจากการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่เพียงพอ ล่าช้า โดยทุกสมาคมฯ ได้แจ้งให้ประธานทราบในทิศทางเดียวกัน คือ การได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ค่อนข้างน้อย บางสมาคมฯ ก็ไม่ได้เลย และการตั้งเงื่อนไขที่ทำให้เข้าถึงเงินกองทุนยาก ทั้งที่จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คือ การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ แต่ปัจจุบันกองทุนฯ กลับหันไปสนับสนุนการจัดอีเวนต์กีฬาที่มีภาคเอกชนเข้ามาจัดการแข่งขันในรายการกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในระบบการแข่งขันในมหกรรมกีฬาอย่าง โอลิมปิกเกมส์, เอเชียนเกมส์ หรือแม้แต่ในซีเกมส์ โดยที่สมาคมกีฬาฯที่รับผิดชอบกีฬาประเภทนั้นๆ ไม่ทราบเรื่อง และในขณะที่นักกีฬาที่สมาคมกีฬาฯดูแลอยู่กลับถูกตัดและลดงบประมาณ โดยเฉพาะเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬาที่ถูกลดจำนวนวันลง อย่างล่าสุด ยูธโอลิมปิก กลับให้เก็บตัวเพียงแค่ 1 เดือนก่อนแข่ง ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้แจ้งให้เสนอขอมาใหม่ รวมทั้งจะติดตามเงินสนับสนุนค้างจ่ายในปี 67-68 อีกด้วย
ทั้งนี้ทุกสมาคมกีฬาฯเห็นพ้องให้มีการใช้เงินจากกองทุนฯให้ถูกวิธี ไม่เสียเปล่า และ ไม่ซ้ำซ้อน โดยการจัดวางโครงสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ที่ต้องให้ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นแกนกลาง ทำงานคู่ขนานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน กับภาคเอกชน มีภาครัฐ คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน กำหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ, กำกับ, ติดตาม และ ประเมินผล การจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุน คือ มหกรรมกีฬาภายใต้ขบวนการโอลิมปิก, การแข่งขันของสหพันธ์กีฬานานาชาติ, ระบบการสร้างนักกีฬาทีมชาติ และ การพัฒนาศักยภาพของสมาคมกีฬา ซึ่งทุกสมาคมกีฬาฯเห็นพ้องกันว่า เงินกองทุนฯควรถูกใช้เพื่อสร้างระบบมากกว่าสนับสนุนกิจกรรม
หลังจากประชุมร่วมกันนานเกือบ 3 ชั่วโมง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ได้พูดคุยปัญหากับสมาคมกีฬาฯก็พบว่า ปัญหาหลักคือเรื่องโครงสร้างของการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ต้องมีการปรับให้กลับมาเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ และวางนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนสมาคมกีฬาฯให้บริหารงานและส่งเสริมนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีศักยภาพ
"ปัญหานี้มีความยืดเยื้อมายาวนานเกือบ 10 ปีผ่านรัฐมนตรีฯมาถึงผมก็ 5 รัฐมนตรีแล้ว ผมก็จะพยายามเต็มที่ที่จะทำให้เงินกองทุนฯ 4 พันกว่าล้านบาทนี้ถูกจัดสรรใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและไม่ทำเกิดผลกระทบต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาฯ"
ด้าน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต่องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีฯที่รับฟังปัญหาของสมาคมกีฬาฯ เข้าใจในปัญหา และพร้อมที่จะนำแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะการติดกระดุมเม็ดแรกผิด ถ้ากลับมาแก้ไขโครงสร้างของกองทุนฯให้เป็นไปตาม พรบ.คือ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ต้องอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย และจัดวางโครงสร้างการบริหารไปตามที่ พรบ.กำหนด ตนก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเข้าที่และการบริหารงานของทุกสมาคมกีฬาฯก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น