คิดมาแล้วตั้งแต่ในมุ้ง! “ยามาล” เผยน้องชายวัย 3 ขวบ โทรจองคิวแลบลิ้นใส่กล้องฉลองแชมป์โลก

ถือเป็นหนึ่งในช็อตไวรัลโลกออนไลน์กับความน่ารัก น่าเอ็นดู ความเป็นตัวตึงของ "เจ้าหนูคีย์เน่" วัย 3 ขวบ น้องชายสุดที่รักของ ลามีน ยามาล แข้งทีมชาติสเปน กับช็อตกอดถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกและลูกบอลแน่น พร้อมแลบลิ้นใส่กล้อง ในช่วงงานฉลองแชมป์ของนักเตะทีมชาติสเปน หลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษของฟุตบอลโลก 2026
ลามีน ยามาล ซึ่งถึงกับขำก๊าก เล่าซีนนี้หลังเกมว่า คีย์เน่โทรมาหาเขาตั้งแต่ตอนนวดกายภาพบำบัดก่อนลงสนาม เพื่อบอกล่วงหน้าเลยว่า "หนูจะลงไปแลบลิ้นใส่กล้องนะ" ซึ่งสุดท้ายน้องก็ทำจริงๆ ซะด้วย!
ทั้งนี้ ยามาล ในวัย 19 ปี ทำตามฝันได้ฉลองถ้วยแชมป์โลก ซึ่งอาจเป็นเกียรติยศสูงสุดในอาชีพ แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการได้เห็นน้องชายมีความสุข โดย ยามาล เคยกล่าวไว้ว่า ตนเคยโตมาในห้องเช่าแคบๆ ที่ห้องครัวกับห้องนอนอยู่ที่เดียวกัน การได้เห็นแม่มีความสุข และเห็นน้องชายได้มีชีวิตวัยเด็กที่ดีในแบบที่ตนเคยฝันอยากจะมี คือสิ่งที่ทำให้ตนตื้นตันและมีความสุขที่สุดแล้ว