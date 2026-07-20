นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคนแรก ยื่นสมัครชิงผู้ว่าการกกท.

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าการการ กกท. โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 กกท. โทรศัพท์ 02-1867111 ต่อ 1217 หรือ 7950 ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย hrm@sat.or.th ตั้งแต่วันที่ 15-29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงผู้ว่าการ กกท. เป็นคนแรก แล้ว ซึ่งการเปิดรับสมัครยังมีถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2569