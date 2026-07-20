ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง

ทัพบอลไทยชายหญิงกว่า 70 คน จะเป็นทัพแรกของไทยที่บุกแดนปลาดิบวันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 พร้อมแต่งตั้ง พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นั่งหัวหน้านักกีฬาไทย ด้านนายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานโอลิมปิกขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยต้องไม่น้อยกว่า 12 เหรียญทองเหมือนเมื่อครั้ง 4 ปีที่แล้ว ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยประเมินไว้ 21 ทอง
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อมเต็มที่ ส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.ถึง 4 ต.ค.2569 รวมทั้งสิ้น 983 คน มีนักกีฬา 694 คน โดยแต่งตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เป็นหัวหน้านักกีฬาไทย และตั้งนายวรพงศ์ วัฒนสินธุ์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทย ในขณะที่ทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่ 70 คน จะเป็นทัพแรกบุกแดนปลาดิบในวันที่ 12 ก.ย.เที่ยวบิน TG644
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการส่งคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ชั้น 1) โดยมี นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรัดกุม ครบถ้วน มีประเด็นสำคัญที่ได้รับแจ้งและมีมติในการประชุม มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะนักกีฬาไทย โดยแต่งตั้ง พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย พร้อมกับแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะนักกีฬา จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1. ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา 2. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ 3. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา 4. นายฐิติพงษ์ เขียวไพศาล นอกจากนี้มีการแต่งตั้งอัตาเช่ประจำทีม ซึ่งแต่งตั้ง นายพรวงศ์ วัฒนสินธุ์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่ อัตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย เพื่อประสานงานด้านการเดินทาง การเข้าร่วมการแข่งขัน และสวัสดิการต่างๆ ร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
ทางด้านพลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 กล่าวว่า สำหรับคณะนักกีฬาไทย และบุคลากรที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 983 คน ประกอบด้วย หัวหน้าคณะนักกีฬา 1 คน รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 4 คน อัตาเช่ 1 คน นักกีฬา 694 คน เจ้าหน้าที่ประจำทีม 213 คน, คนเลี้ยงม้า 9 คน, สัตว์แพทย์ 1 คน, ทีมแพทย์ 24 คน เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ 12 คน ฝ่ายบริหารทั่วไป 6 คน, ฝ่ายบริหารหมู่บ้านนักกีฬา 2 คน, เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสิทธิ 1 คน, ผู้ตัดสินรับเชิญจากสหพันธ์กีฬาสากล 11 ค, ผู้ตัดสินประจำทีม 4 คน รวมทั้งสิ้น 983 คน
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวเน้นย้ำว่า กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นับเป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงศักยภาพ ความสามารถ และชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับทวีปเอเชีย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกซ้อม การดูแลสุขภาพ การเดินทาง การประสานงาน และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้คณะนักกีฬาไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างผลงานที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะความหวังเหรียญทองทัพนักกีฬาไทยต้องไม่ต่ำกว่า 12 เหรียญทองเท่ากับ 4 ปีที่แล้วที่จีน"
ในขณะที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินไว้ทั้งหมด 21 เหรียญทอง จาก เซปักตะกร้อ 4 ทอง, เทคบอล 3 ทอง, เรือใบ 2 ทอง, เทควันโด 2 ทอง, มวยสากล 2 ทอง, กรีฑา 2 ทอง, ยกน้ำหนัก 2 ทอง, กอล์ฟ 1 ทอง, แบดมินตัน 1 ทอง, ยูยิตสู 1 ทอง และอีสปอร์ต 1 ทอง”
สำหรับทัพนักกีฬาไทยชุดแรกทีมฟุตบอลไทยชาย 23 คน ฟุตบอลหญิง 23 คน และเจ้าหน้าที่ 24 คนรวมเป็น 70 คน จะออกเดินทางในวันที่ 12 กันยายน เวลา 05.00-08.00 น. เที่ยวบิน TG 644 เดินทางจจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น