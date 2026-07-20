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ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทัพบอลไทยชายหญิงกว่า​ 70​ คน จะเป็นทัพแรกของไทยที่บุกแดนปลาดิบวันที่​ 12 ​ก.ย.นี้ เพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมส์​ ครั้งที่​ 20​ พร้อมแต่งตั้ง​ พล.ร.อ.อภิวัฒน์​ ศรีวรรธนะ​ นั่งหัวหน้านักกีฬาไทย​ ด้านนายกองเอกชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ รองประธานโอลิมปิกขอให้ทุกสมาคมกีฬา​มุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยต้องไม่น้อยกว่า​ 12 เหรียญทอง​เหมือนเมื่อครั้ง​ 4​ ปีที่แล้ว​ ส่วนการกีฬา​แห่ง​ประเทศไทย​ประเมินไว้​ 21​ ทอง

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อมเต็มที่ ส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น​ ระหว่างวันที่​ 19​ ก.ย.ถึง​ 4​ ต.ค.​2569​ รวมทั้งสิ้น​ 983 คน​ มีนักกีฬา​ 694 คน​ โดยแต่งตั้ง​ พลเรือเอกอภิวัฒน์​ ศรีวรรธนะ​ เป็นหัวหน้านักกีฬา​ไทย​ และตั้งนายวรพงศ์​ วัฒนสินธุ์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัคราชทูต​ ณ​ กรุงโตเกียว​ รับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทย​ ในขณะที่​ทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่​ 70​ คน จะเป็นทัพแรกบุกแดนปลาดิบในวันที่​ 12​ ก.ย.เที่ยวบิน​ TG​644​

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการส่งคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (ชั้น 1) โดยมี นายกองเอก​ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติอย่างรัดกุม ครบถ้วน​ มีประเด็นสำคัญที่ได้รับแจ้งและมีมติในการประชุม​ มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะนักกีฬาไทย โดยแต่งตั้ง พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย​ พร้อมกับแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะนักกีฬา จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย​ 1. ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา​ 2. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์​ 3. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา 4. นายฐิติพงษ์ เขียวไพศาล​ นอกจากนี้มีการแต่งตั้งอัตาเช่ประจำทีม​ ซึ่งแต่งตั้ง นายพรวงศ์ วัฒนสินธุ์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปฏิบัติหน้าที่ อัตาเช่ประจำทีมนักกีฬาไทย เพื่อประสานงานด้านการเดินทาง การเข้าร่วมการแข่งขัน และสวัสดิการต่างๆ ร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขันและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

ทางด้านพลเรือเอก​ อภิวัฒน์​ ศรีวรรธนะ​ หัวหน้าคณะนักกีฬา​ไทยในการแข่งขันกีฬา​เอเชียนเกมส์​ ครั้งที่​ 20​ กล่าวว่า​ สำหรับคณะนักกีฬาไทย​ ​และบุคลากรที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 983 คน ประกอบด้วย​ หัวหน้าคณะนักกีฬา 1 คน​ รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 4 คน​ อัตาเช่ 1 คน​ นักกีฬา 694 คน​ เจ้าหน้าที่ประจำทีม 213 คน,​ คนเลี้ยงม้า 9 คน, ​สัตว์แพทย์ 1 คน​, ​ทีมแพทย์ 24 คน​ เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ 12 คน​ ฝ่ายบริหารทั่วไป 6 คน​, ฝ่ายบริหารหมู่บ้านนักกีฬา 2 คน​, เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสิทธิ 1 คน,​ ผู้ตัดสินรับเชิญจากสหพันธ์กีฬาสากล 11 ค,​ ผู้ตัดสินประจำทีม 4 คน​ รวมทั้งสิ้น 983 คน

นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวเน้นย้ำว่า กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นับเป็นเวทีสำคัญที่จะแสดงศักยภาพ ความสามารถ และชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับทวีปเอเชีย จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกซ้อม การดูแลสุขภาพ การเดินทาง การประสานงาน และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้คณะนักกีฬาไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างผลงานที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างสมเกียรติ​ ​โดยเฉพาะความหวังเหรียญทอง​ทัพนักกีฬา​ไทย​ต้องไม่ต่ำกว่า​ 12​ เหรียญทอง​เท่ากับ​ 4​ ปีที่แล้วที่จีน"

ในขณะที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย​ได้มีการประเมินไว้ทั้งหมด​ 21​ เหรียญทอง​ จาก​ เซปักตะกร้อ​ 4 ทอง,​ เทคบอล​ 3​ ทอง,​ เรือใบ​ 2​ ทอง,​ เทควันโด​ 2 ทอง,​ มวยสากล​ 2 ทอง,​ กรีฑา​ 2 ทอง,​ ยกน้ำหนัก​ 2 ทอง,​ กอล์ฟ​ 1 ทอง,​ แบดมินตัน​ 1 ทอง,​ ยูยิตสู​ 1​ ทอง​ และอีสปอร์ต​ 1​ ทอง”

สำหรับทัพนักกีฬา​ไทย​ชุดแรกทีมฟุตบอลไทยชาย​ 23​ คน​ ฟุตบอลหญิง​ 23​ คน​ และเจ้าหน้าที่​ 24 คนรวมเป็น​ 70 คน​ จะออกเดินทางในวันที่​ 12 กันยายน​ เวลา​ 05.00-08.00 น.​ เที่ยวบิน​ TG 644 เดินทางจจากสนามบินสุวรรณภูมิ​มุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่า​ ประเทศญี่ปุ่น​
ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง
ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง
ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง
ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง
ฟุตบอลชาย-หญิงไทยทัพแรก เดินทางสู่ญี่ปุ่นทำศึกเอเชียนเกมส์ “บิ๊กแน็ต” หวังคว้าไม่ต่ำกว่า 12 ทอง