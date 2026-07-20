“ปาเรเดส” สลิ้งแตก หลุดบีบคอ-เหวี่ยงแข้งสเปน ก่อนโดนแดงหลังเกมนัดชิงบอลโลก

ควันหลงหลังเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 มีประเด็นดราม่าให้พูดถึง จากพฤติกรรมสุดเดือดของ เลอันโดร ปาเรเดส กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินา ที่สติแตก หรือฟิวส์ขาดเข้าทำร้ายร่างกายผู้เล่นทีมชาติสเปนหลังสิ้นเสียงนกหวีดยาว จนถูกผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกย้อนหลังทันทีแม้เกมจะจบลงแล้วก็ตาม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทัพ "ลา โรฆา" วิ่งกรูลงมาฉลองแชมป์โลกกลางสนาม แต่จู่ๆ ปาเรเดส ที่อยู่ในอารมณ์ฉุนเฉียวจากการพ่ายแพ้ ได้ดิ่งเข้าไปเอามือคว้าบีบคอ เอริค การ์เซีย กองหลังสเปน ก่อนจะหันไปกระชากคอเสื้อแล้วเหวี่ยง กาบี มิดฟิลด์ดาวรุ่งลิ่วลงไปกองกับพื้นสนามอย่างรุนแรง จนทำให้ทั้งสองฝ่ายเกือบเปิดศึกตะลุมบอนกันเดือด ร้อนถึง ลิโอเนล สกาโลนี่ กุนซืออาร์เจนตินา ต้องรีบวิ่งลงมาช่วยล็อคตัวลูกทีมออกจากวงชุลมุน
หลังจบเหตุการณ์ ผู้ตัดสินไม่นิ่งเฉยเรียกปาเรเดสมาแจกใบแดงโดยตรง ทันที ทำให้แข้งจอมโหดรายนี้กลายเป็นผู้เล่นอาร์เจนตินาคนที่ 2 ที่โดนไล่ออกในแมตช์นี้ต่อจาก เอ็นโซ เฟร์นานเดซ