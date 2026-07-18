แฟนอังกฤษไม่อินบอลโลก กระแสเกมชิงอันดับ 3 ตกฮวบ

ความพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินา 1-2 ในรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ดูเหมือนจะไม่ได้พรากแค่โอกาสลุ้นแชมป์โลกของทีมชาติอังกฤษ แต่ยังพรากความรู้สึกของแฟนบอลไปด้วย
สื่ออังกฤษหลายสำนักรายงานตรงกันว่า กระแสเกมชิงอันดับ 3 ระหว่าง อังกฤษ พบ ฝรั่งเศส ค่อนข้างเงียบผิดปกติ เมื่อเทียบกับเกมรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านี้ ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ทั้งยอดการพูดถึงบนโซเชียล ยอดผู้ชมที่คาดการณ์ รวมถึงบรรยากาศโดยรวม ต่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับแฟนบอลจำนวนไม่น้อย การตกรอบตัดเชือก คือจุดสิ้นสุดของความฝัน การแข่งขันชิงอันดับ 3 จึงถูกมองว่าเป็นเพียงเกมปลอบใจ
ขณะที่อีกด้าน หลายเสียงยังตั้งคำถามถึงอนาคตของ โธมัส ทูเคิล หลังแท็กติกในเกมแพ้อาร์เจนตินาถูกวิจารณ์อย่างหนัก จนทำให้บรรยากาศก่อนเกมชิงอันดับ 3 ยิ่งเงียบเหงากว่าที่ควร
ภาพ : FIFA