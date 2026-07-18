JB League เดินหน้าต่อ เปิดตัวรุ่นอายุ 12-13 ปี เตรียมพร้อมก่อนลุยฤดูกาลสุดเข้มข้น

สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สำหรับเวทีบาสเกตบอลเยาวชนที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล อย่าง Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 หลังจากเปิดตัวและจัดการแข่งขันในรุ่น JV (อายุ 10-11 ปี) ไปอย่างสวยงาม ล่าสุดได้เดินหน้าจัดงานปฐมนิเทศ หรือ Orientation Day สำหรับนักกีฬาในรุ่น V (อายุ 12-13 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนที่การแข่งขันสุดมันส์จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนและพันธมิตรคนสำคัญที่ร่วมผลักดันระบบนิเวศทางกีฬาเยาวชนไทย มาร่วมงานและให้โอวาทแก่นักกีฬาอย่างอบอุ่น โดยสถานที่จะใช้รองรับการแข่งขันในรุ่นนี้ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School และ โรงเรียนนานาชาติ DLTS ซึ่งพร้อมเปิดบ้านต้อนรับเหล่านักยัดห่วงรุ่นเยาว์อย่างเต็มรูปแบบ
ทางด้าน กฤติกร ธนมหามงคล ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน Junior Ballers League ได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของลีกว่า “หลังจากที่เราได้เห็นพลังและความมุ่งมั่นของเด็กๆ ในรุ่น 10-11 ปีกันไปแล้ว การขยับขึ้นมาสู่รุ่น V หรืออายุ 12-13 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่สรีระและทักษะทางกีฬาเริ่มมีการพัฒนาก้าวกระโดด ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจึงให้ความสำคัญกับงาน Orientation Day เป็นอย่างมาก
“เพราะนอกจากจะเป็นการชี้แจงกฎกติกาและมาตรฐานการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้ลงสนามอย่างมืออาชีพ รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ JB League ยึดมั่นมาโดยตลอด”
ขณะที่ ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิ๊กวัน กรุ๊ป ในฐานะ Title Sponsor ได้เผยถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “บิ๊กวัน กรุ๊ป มีความเชื่อมั่นเสมอว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญที่สุด การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับ JB League จึงไม่ใช่แค่การสนับสนุนเวทีการแข่งขัน แต่คือการร่วมสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
“การได้เห็นนักกีฬาในรุ่น 12-13 ปีมารวมตัวกันในงานปฐมนิเทศวันนี้ ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าวงการบาสเกตบอลไทยกำลังจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ ทางแบรนด์พร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันและยืนหยัดเคียงข้างน้องๆ ทุกคนให้ก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ”
ด้าน ณัฐทยา จารุมณีโรจน์ Chief Operation Officer บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมว่า “อีโก้ สปอร์ต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบาสเกตบอลระดับเยาวชน การมีชุดแข่งขันและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้กับนักกีฬา
“ทางแบรนด์ตั้งใจออกแบบและผลิตชุดแข่งขันที่ตอบโจทย์การเคลื่อนไหวของน้องๆ ในวัยนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพบนคอร์ทได้อย่างเต็มที่ และพร้อมจะเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพในอนาคต”
เตรียมนับถอยหลังสู่ความสนุกครั้งใหม่ โดยแฟนกีฬาและผู้ที่สนใจสามารถร่วมติดตามความเคลื่อนไหว และรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน JB League รุ่น V ฤดูกาล 2026 อย่างเต็มรูปแบบ ตามช่องทางของ Junior Ballers League Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
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