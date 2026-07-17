สื่อจับตา “ทรัมป์-นายกสเปน” ร่วมห้องวีไอพีนัดชิงบอลโลก 2026 หลังเพิ่งเปิดศึก มีประเด็นบาดหมางระดับประเทศ

เกมนัดฟุตบอลโลก 2026 นัดชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.นี้ ที่เมตไลฟ์ สเตเดียม เกมระหว่าง สเปน และ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ไม่ลุกเป็นไฟแค่ในสนามเท่านั้นแน่
เพราะในห้องวีไอพี บ็อก ระดับท็อปอาจเดือดและครุกรุ่นด้วยสงครามเย็นทางการทูต ที่ตึงเครียดที่สุด เมื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในฐานะเจ้าภาพ ต้องมานั่งร่วมกับ เปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน ท่ามกลางปมขัดแย้งส่วนตัวและนโยบายระดับชาติที่พร้อมจะปะทะกันได้ทุกเมื่อ
ชนวนความตึงเครียดนี้เพิ่งเกิดขึ้น เพราะสเปนสั่งบล็อกไม่ให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพโจมตีอิหร่าน ขณะเดียวกัน “ซานเชซ” ก็ปฏิเสธการเพิ่มงบให้ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ “นาโต้” ตามที่ “ทรัมป์” สั่งให้จ่าย แถมสเปนยังเปิดหน้าแบนอาวุธอิสราเอล ซึ่งสวนทางกับอเมริกาทุกประตู ซึ่งก็ทำให้ “ทรัมป์” ฟิวส์ขาด สั่งแบนการค้ากับสเปนทันที
สถานการณ์และความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่ตึงเครียดอยู่ในเวลานี้ ทำให้สื่อต่างประเทศแซวกันยับว่า คนที่ทำงานหนักที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่โค้ชทีมฟุตบอล แต่เป็นเจ้าหน้าที่พิธีการทูต และหน่วยรักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯ ที่ต้องคำนวณระยะห่างของการจัดเก้าอี้นั่งในห้อง VIP อย่างละเอียด ให้ห่างพอที่จะไม่สร้างความอึดอัดจนบรรยากาศมาคุ
อย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ในมุมที่กล้องถ่ายทอดสดสามารถแพนไปเจอผู้นำของทั้งสองฝั่งได้อย่างเหมาะสม