เปิดสถิติสุดอึ้ง อังกฤษครองบอลแค่ 12 เปอร์เซ็นต์ หลังเลือกแท็คติกอุดประตูใส่อาร์เจนตินา

กลายเป็นประเด็นร้อนหลังเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ! มีการเปิดเผยสถิติสุดอึ้งว่า หลังจากที่ แอนโทนี กอร์ดอน ซัดประตูให้ "สิงโตคำราม" อังกฤษ ขึ้นนำในนาทีที่ 55 อังกฤษกลับเลือกถอยไปอุดขนานแท้ จนมีเปอร์เซ็นต์ครองบอลเหลือเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
การปล่อยให้ทัพฟ้าขาวพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวยาวนานเกือบ 40 นาที สุดท้ายก็ต้านไม่ไหว โดนทีเด็ดช็อกโลกช่วงท้ายเกม ก่อนที่ เลาตาโร มาร์ติเนซ จะสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยในนาทีที่ 90+2 ดับฝันอังกฤษไปอย่างเจ็บปวด 2-1
ด้านเลอกิ๊ป สื่อของฝรั่งเศสเปิดตัวเลขแบบละเอียดว่า ในช่วง 37 นาทีหลังขึ้นนำ อังกฤษได้ครองบอลแค่ 12 เปอร์เซ็นต์ และผ่านบอลในแดนคู่แข่งเพียง 18 ครั้ง เทียบกับอาร์เจนตินา 193 ครั้ง แถมมีค่า xG หรือ ค่าความน่าจะเป็นที่จังหวะยิงหนึ่งครั้งจะกลายเป็นประตู เพียง 0.09 เทียบกับ 1.78 ของอาร์เจนตินา